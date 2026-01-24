Коростелев не вышел в полуфинал спринта на Кубке мира, победил Клебо
Норвежец Йоханнес Клебо победил в личном спринте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Гомсе.
В финале пятикратный олимпийский чемпион показал результат 3 минуты 19,23 секунды.
Второе место занял американец Гус Шумахер (отставание 2,64 секунды), третьим стал швед Эдвин Ангер (+4,77).
Россиянин Савелий Коростелев, который впервые в карьере преодолел квалификацию в спринте на Кубке мира, выбыл в 1/4 финала, заняв третье место в своем забеге.
У женщин в спринте победила шведка Линн Сван, россиянка Дарья Непряева также выбыла в четвертьфинале.
Коростелев и Непряева — единственные российские лыжники, у которых есть нейтральный статус. Они выступят на Олимпиаде-2026 в Италии.
Этап Кубка мира в Гомсе завершится 25 января масс-стартами на 20 км у мужчин и женщин.
