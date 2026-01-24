 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,05 2 6,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,32 x 5,2 2 9,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,85 x 3,95 2 1,91 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,85 x 4,2 2 1,88 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,5 x 3,7 2 2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2 x 3,15 2 4,2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,75 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,8 x 3,4 2 2,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,16 x 52 2 1,73 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,29 x 64 2 3,75
Спорт⁠,
0

Коростелев не вышел в полуфинал спринта на Кубке мира, победил Клебо

Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Гомсе, Коростелев выбыл в 1/4 финала
В тройку призеров также вошли американец Гус Шумахер и швед Эдвин Ангер
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Норвежец Йоханнес Клебо победил в личном спринте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Гомсе.

В финале пятикратный олимпийский чемпион показал результат 3 минуты 19,23 секунды.

Второе место занял американец Гус Шумахер (отставание 2,64 секунды), третьим стал швед Эдвин Ангер (+4,77).

Россиянин Савелий Коростелев, который впервые в карьере преодолел квалификацию в спринте на Кубке мира, выбыл в 1/4 финала, заняв третье место в своем забеге.

У женщин в спринте победила шведка Линн Сван, россиянка Дарья Непряева также выбыла в четвертьфинале.

Коростелев и Непряева — единственные российские лыжники, у которых есть нейтральный статус. Они выступят на Олимпиаде-2026 в Италии.

Этап Кубка мира в Гомсе завершится 25 января масс-стартами на 20 км у мужчин и женщин.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Савелий Коростелев Йоханнес Клебо
Материалы по теме
Коростелев и Непряева впервые прошли квалификацию в спринте на Кубке мира
Спорт
Лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Олимпиаду
Спорт
Российский лыжник Коростелев занял пятое место в гонке Кубка мира
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% из-за сделки с Китаем Политика, 17:53
Экс-канцлер Германии предостерег об опасности демонизации России Политика, 17:47
Трамп сообщил, что США забрали себе всю нефть с венесуэльских танкеров Политика, 17:45
Трамп заявил, что военные США в Венесуэле использовали «дискомбобулятор» Политика, 17:43
В Казахстане предложили закрепить в Конституции разнополые браки Политика, 17:37
Пагуошское движение ученых призвало Путина и Трампа к соблюдению ДСНВ Политика, 17:28
ТАСС узнал, кто объявит о результатах переговоров в Абу-Даби Политика, 17:23
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Зеленский рассказал, что обсуждали на переговорах в Абу-Даби Политика, 17:17
Ассоциация футзала Украины пожаловалась в УЕФА на игрока сборной Армении Спорт, 17:08
В ОАЭ рассказали, как прошли переговоры России, США и Украины в Абу-Даби Политика, 17:01
Что известно о прошедших переговорах в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК Политика, 17:00
В МИДе оценили перспективы продолжения переговоров с Украиной в Стамбуле Политика, 16:57
Умер последний министр оборонной промышленности СССР Общество, 16:52
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46