Коростелев не вышел в полуфинал спринта на Кубке мира, победил Клебо

В тройку призеров также вошли американец Гус Шумахер и швед Эдвин Ангер

Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Норвежец Йоханнес Клебо победил в личном спринте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Гомсе.

В финале пятикратный олимпийский чемпион показал результат 3 минуты 19,23 секунды.

Второе место занял американец Гус Шумахер (отставание 2,64 секунды), третьим стал швед Эдвин Ангер (+4,77).

Россиянин Савелий Коростелев, который впервые в карьере преодолел квалификацию в спринте на Кубке мира, выбыл в 1/4 финала, заняв третье место в своем забеге.

У женщин в спринте победила шведка Линн Сван, россиянка Дарья Непряева также выбыла в четвертьфинале.

Коростелев и Непряева — единственные российские лыжники, у которых есть нейтральный статус. Они выступят на Олимпиаде-2026 в Италии.

Этап Кубка мира в Гомсе завершится 25 января масс-стартами на 20 км у мужчин и женщин.