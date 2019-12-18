«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

По словам главы украинской компании Андрея Коболева, вероятность подписания нового контракта с «Газпромом» в 2019 году стремится к нулю

Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой». Об этом заявил глава компании Андрей Коболев в ходе мероприятия для стейкхолдеров «Нафтогаза Украины», трансляция которого велась на YouTube-канале компании.

По его словам, «вероятность подписания транзитного контракта до 1 января есть, но она очень-очень маленькая». «Но надеемся на лучшее», — сказал Коболев.

Коболев также заявил, что независимый оператор газотранспортной системы Украины (ООО «Оператор ГТС Украины») начнет работать с 1 января 2020 года. В этот день должны быть физически подписаны акты, которые переведут все активы компании от группы «Нафтогаз» к подконтрольной Министерству финансов компании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ).

По словам главы «Нафтогаза», неподписание контракта даст возможность испытать независимого оператора «большим стресс-тестом». Он выразил уверенность в том, что результат испытания подтвердит верность принятых мер по анбандлингу, то есть отделению от «Нафтогаза» функций оператора ГТС.