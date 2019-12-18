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«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января
По словам главы украинской компании Андрея Коболева, вероятность подписания нового контракта с «Газпромом» в 2019 году стремится к нулю

Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой». Об этом заявил глава компании Андрей Коболев в ходе мероприятия для стейкхолдеров «Нафтогаза Украины», трансляция которого велась на YouTube-канале компании.

По его словам, «вероятность подписания транзитного контракта до 1 января есть, но она очень-очень маленькая». «Но надеемся на лучшее», — сказал Коболев.

Коболев также заявил, что независимый оператор газотранспортной системы Украины (ООО «Оператор ГТС Украины») начнет работать с 1 января 2020 года. В этот день должны быть физически подписаны акты, которые переведут все активы компании от группы «Нафтогаз» к подконтрольной Министерству финансов компании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ).

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По словам главы «Нафтогаза», неподписание контракта даст возможность испытать независимого оператора «большим стресс-тестом». Он выразил уверенность в том, что результат испытания подтвердит верность принятых мер по анбандлингу, то есть отделению от «Нафтогаза» функций оператора ГТС.

«Этот стресс-тест, я думаю, нам сможет еще раз подтвердить, что анбандлинг прошел хорошо, новый оператор ко всему готов, все системы работают, все потребители с газом, все, кто купил у нас газ, — с газом. Возможно, сможем помочь и соседним странам, которые до сих пор задают вопросы, что они будут делать в условиях полного прекращения со стороны России транспортных потоков газа», — сказал Коболев.

По словам Коболева, стоимость активов, которые перейдут независимому оператору, в случае отказа «Газпрома» продолжать транзит газа по ГТС Украины составит примерно 34,5 млрд гривен ($1,47 млрд).

Срок действия текущего контракта на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. О продлении контракта договориться пока не удалось.

Москва предлагала заключить новый временный договор сроком на год или продлить действующий. Среди условий были отказ от претензий в суде и прекращение разбирательств. Киев не заинтересован в подписании временного договора и считает приемлемым заключение долгосрочного контракта.

17 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что очередной раунд трехсторонних — с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии — переговоров по газу планируется провести в четверг, 19 декабря.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Андрей Коболев, «Нафтогаз Украины»
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