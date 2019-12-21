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«Газпром» подпишет с Украиной межоператорское соглашение по газу

«Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение. Об этом РБК сообщил представитель российского концерна.

Источник добавил, что с «Нафтогазом» российская сторона заключит транспортное соглашение о бронировании мощностей украинской газотранспортной системы.

«Нафтогаз» выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода», — сказал представитель «Газпрома».

«Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд
Политика

В «Газпроме» также подтвердили, что «Нафтогаз» забронирует транспортные мощности на пять лет. Их объем составит 225 млрд куб м. В 2020 году мощности достигнут 65 млрд куб. м, а в 2021-м — 40 млрд куб. м. Остальной объем распределят на последующие годы «при условии установления конкурентного тарифа».

Накануне «Газпром» заявил, что Россия и Украина согласовали условия и объемы транзита газа в Европу в 2020 году. Стороны подписали соответствующий протокол.

«Нафтогаз» сообщил о планах договориться о газе по европейским правилам
Экономика

Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года. Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщал, что новый договор подпишут до конца текущего года. По его словам, «Газпром» и «Нафтогаз» урегулировали все претензии друг к другу. Российская компания согласилась выплатить $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Теги: Украина, соглашение, ГТС, «Газпром»
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