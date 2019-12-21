«Газпром» подпишет с Украиной межоператорское соглашение по газу

«Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение. Об этом РБК сообщил представитель российского концерна.
Источник добавил, что с «Нафтогазом» российская сторона заключит транспортное соглашение о бронировании мощностей украинской газотранспортной системы.
«Нафтогаз» выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода», — сказал представитель «Газпрома».
В «Газпроме» также подтвердили, что «Нафтогаз» забронирует транспортные мощности на пять лет. Их объем составит 225 млрд куб м. В 2020 году мощности достигнут 65 млрд куб. м, а в 2021-м — 40 млрд куб. м. Остальной объем распределят на последующие годы «при условии установления конкурентного тарифа».