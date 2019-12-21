«Газпром» подпишет с Украиной межоператорское соглашение по газу

Накануне «Газпром» заявил, что Россия и Украина согласовали условия и объемы транзита газа в Европу в 2020 году. Стороны подписали соответствующий протокол.

Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года. Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщал, что новый договор подпишут до конца текущего года. По его словам, «Газпром» и «Нафтогаз» урегулировали все претензии друг к другу. Российская компания согласилась выплатить $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.