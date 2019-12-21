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«Нафтогаз» назвал срок выплаты «Газпромом» $2,9 млрд
Согласно договоренностям, российский концерн должен перевести всю сумму за неделю, до конца текущего года. Как пояснил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель, она будет погашена деньгами
Алексей Оржель (Фото: EPA / Stephanie Lecocq / ТАСС)

«Газпром» должен совершить выплату «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража за неделю, до конца 2019 года. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко во время брифинга.

Речь идет о $2,9 млрд с учетом пени на день платежа, сообщали в «Газпроме». Информацию о размере суммы подтвердил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель на пресс-брифинге в Киеве. «Эта сумма, которая зафиксирована в решении Стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами. Будет выплачена, если мы реализуем все пакетные позиции, еще до Нового года», — отметил он.

«До конца года заплатим», — сообщил РБК представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он также сообщил, что «Газпром» отзовет апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, которую суд должен был рассмотреть в начале 2020 года. «Да, все отзываем», — ответил он, отвечая на соответствующий вопрос.

«Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд
Политика

Выплата «Нафтогазу» по решению арбитража предусмотрена в договоренностях между компаниями по транзиту, сообщил ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер. О том, что Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа в Европу через территорию Украины, российская компания объявила 20 декабря. Это подтвердил и офис президента Украины, пообещав раскрыть подробности на следующий день. Как уточнял вице-премьер России Дмитрий Козак, новый контракт на транзит газа будет подписан до конца года и рассчитан на пять лет.

Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту
Политика

Протокол также включает договоренности об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», отмечали ранее в российской компании. Каким образом их удалось разрешить, не уточнялось. Позднее помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению арбитража.

В конце февраля 2018 года суд по результатам арбитражных споров между компаниями обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию за недопоставку газа в рамках контракта. Российская сторона подала апелляцию на это решение. Президент Владимир Путин назвал вердикт суда политическим и напомнил, что Киев также должен Москве $3 млрд по еврооблигациям, выкупленным в 2013 году на средства Фонда национального благосостояния.

Переговоры по транзиту газа с Россией прошли конструктивно, заявил Оржель на субботней пресс-конференции. «Нам очень помогли наши партнеры, которые в них участвовали, — европейская сторона, Германия, Белоруссия», — добавил он, также поблагодарив Соединенные Штаты за «последовательную позицию относительно развития новой инфраструктуры».

По словам министра, украинская сторона «сделала невозможное»: «Мы достигли очень важных решений, касающихся соблюдения европейского законодательства (из «Нафтогаза» выделяется отельная компания, она будет управлять украинской газотранспортной системой (ГТС), которая займется транзитом газа. — РБК), а также обеспечения и гарантий транзита через территорию Украины», — отметил глава Минэнерго.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко, Наталия Анисимова
Теги: «Нафтогаз», «Газпром», транзит газа
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