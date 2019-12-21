«Нафтогаз» назвал срок выплаты «Газпромом» $2,9 млрд

Согласно договоренностям, российский концерн должен перевести всю сумму за неделю, до конца текущего года. Как пояснил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель, она будет погашена деньгами

Алексей Оржель (Фото: EPA / Stephanie Lecocq / ТАСС)

«Газпром» должен совершить выплату «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража за неделю, до конца 2019 года. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко во время брифинга.

Речь идет о $2,9 млрд с учетом пени на день платежа, сообщали в «Газпроме». Информацию о размере суммы подтвердил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель на пресс-брифинге в Киеве. «Эта сумма, которая зафиксирована в решении Стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами. Будет выплачена, если мы реализуем все пакетные позиции, еще до Нового года», — отметил он.

«До конца года заплатим», — сообщил РБК представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он также сообщил, что «Газпром» отзовет апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, которую суд должен был рассмотреть в начале 2020 года. «Да, все отзываем», — ответил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Выплата «Нафтогазу» по решению арбитража предусмотрена в договоренностях между компаниями по транзиту, сообщил ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер. О том, что Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа в Европу через территорию Украины, российская компания объявила 20 декабря. Это подтвердил и офис президента Украины, пообещав раскрыть подробности на следующий день. Как уточнял вице-премьер России Дмитрий Козак, новый контракт на транзит газа будет подписан до конца года и рассчитан на пять лет.