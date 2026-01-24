Зеленский рассказал, что обсуждали на переговорах в Абу-Даби

Приоритетом переговоров России, США и Украины в ОАЭ стало обсуждение параметров окончания конфликта, сообщил Зеленский. Стороны успели «многое обсудить» договорились доложить в своих столицах об итогах встреч

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Приоритетом трехсторонних переговоров России, США и Украины было обсуждение возможных параметров окончания конфликта, написал президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«Все стороны договорились доложить в своих столицах о каждом из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов на предстоящую встречу», — отметил он.

По его словам, делегации успели «многое обсудить», а встречи были конструктивными. Зеленский добавил, что новые встречи делегаций могут пройти на следующей неделе.

По словам президента Украины, делегация США в Абу-Даби предложила обсудить, каким образом могут быть утверждены условия для завершения конфликта и какие меры безопасности для этого потребуются.

Переговоры между США, Россией и Украиной шли с 23 по 24 января. Reuters со ссылкой на представителя правительства ОАЭ сообщил, что в ходе встреч делегации общались напрямую. Переговоры прошли в конструктивной атмосфере, добавил он.

Встреча 24 января началась после полудня в закрытом формате, сообщил Reuters. Переговоры проходили в различных группах и на русском и английском языках, передает ТАСС.

Основной и наиболее сложной темой стал территориальный вопрос. Как передавало российское агентство, дискуссии также касались гарантий безопасности и других аспектов, однако, по данным Reuters, в первый день признаков сближения позиций не наблюдалось. Источник ТАСС уточнил, что Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса в рамках согласованных мер безопасности.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча в Москве 22 января, на которой президент России Владимир Путин принял американскую делегацию. Как пояснил Кремль, ее целью было получение информации о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими столицами и совместное определение «параметров дальнейших действий».