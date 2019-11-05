«Нафтогаз» сообщил о просьбе России «понять и простить» $22 млрд

Заявления главы украинской компании Андрея Коболева последовали в ответ на слова Александра Новака обнулить взаимные претензии и больше «не рождать абсурдных исков»

Андрей Коболев (Фото: Yves Herman / Reuters)

Украинская компания «Нафтогаз» имеет претензии к «Газпрому» на $22 млрд. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

«Российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» почти $3 млрд за решение Стокгольмского арбитража и отказаться от иска еще на $12 млрд. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на примерно $7 млрд. Итого — $22 млрд — «понять и простить». Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречных шагов России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит «обнуление» взаимных претензий?» — написал Коболев.

К своему сообщению он прикрепил видео с отрезком песни Семена Слепакова «Новый год». «Так, все, забыли плохое, обнулились», — говорит на видео музыкант. «Когда перечитываю предложения российской стороны, в голове невольно звучит мотив одной песни, посвященной как раз «обнулению» с Нового года», — объяснил Коболев появление песни Слепакова в конце поста.

Так глава украинской компании отреагировал на заявления главы Минэнерго России Александра Новака, который заявил о необходимости обнулить взаимные претензии и «не рождать новых, абсурдных исков». Заявление Новака касается недавнего нового иска украинской стороны на $12 млрд. «Нафтогаз» подал его в начале ноября в Стокгольмский арбитраж.