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«Нафтогаз» сообщил о просьбе России «понять и простить» $22 млрд
Заявления главы украинской компании Андрея Коболева последовали в ответ на слова Александра Новака обнулить взаимные претензии и больше «не рождать абсурдных исков»
Газпром GAZP ₽263 -0,3% Купить
Андрей Коболев (Фото: Yves Herman / Reuters)

Украинская компания «Нафтогаз» имеет претензии к «Газпрому» на $22 млрд. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

«Российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» почти $3 млрд за решение Стокгольмского арбитража и отказаться от иска еще на $12 млрд. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на примерно $7 млрд. Итого — $22 млрд — «понять и простить». Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречных шагов России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит «обнуление» взаимных претензий?» — написал Коболев.

К своему сообщению он прикрепил видео с отрезком песни Семена Слепакова «Новый год». «Так, все, забыли плохое, обнулились», — говорит на видео музыкант. «Когда перечитываю предложения российской стороны, в голове невольно звучит мотив одной песни, посвященной как раз «обнулению» с Нового года», — объяснил Коболев появление песни Слепакова в конце поста.

Так глава украинской компании отреагировал на заявления главы Минэнерго России Александра Новака, который заявил о необходимости обнулить взаимные претензии и «не рождать новых, абсурдных исков». Заявление Новака касается недавнего нового иска украинской стороны на $12 млрд. «Нафтогаз» подал его в начале ноября в Стокгольмский арбитраж.

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По словам Новака, подобные действия украинской стороны не способствуют «выстраиванию взаимоотношений между партнерами». Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу», — приводит слова Новака ТАСС.

Стороны в настоящее время ведут переговоры о судьбе транзита российского газа в Европу через Украину. Текущий контракт на транзит истекает с наступлением Нового года.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Нафтогаз, Газпром, Андрей Коболев, Александр Новак
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