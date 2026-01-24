В МИДе оценили перспективы продолжения переговоров с Украиной в Стамбуле

Россия ценит гостеприимство Турции и открыта к продолжению диалога с Украиной в Стамбуле, заявили в МИДе. Готовность содействовать переговорам на этой площадке выражал Эрдоган. Последняя встреча сторон в Стамбуле состоялась в июле

Стамбул (Фото: Ismael Adnan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия открыта к продолжению диалога с Украиной в Стамбуле, сообщил «РИА Новости» директор Второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.

«Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции», — сказал он.

Дипломат напомнил, что в 2025 году МИД Украины заявил о приостановке переговоров в Стамбуле, объяснив это отсутствием «ощутимого прогресса».

«Звучит это надуманно, поскольку именно Киев с июля 2025 года так и не ответил на наши предложения по двустороннему центру мониторинга и контроля режима прекращения огня, трем рабочим группам и не отреагировал на нашу готовность повысить уровень делегаций. <...> Одним словом, мяч на украинской стороне», — добавил он.

Россия и Украина прежде неоднократно проводили переговоры в Стамбуле, последняя встреча прошла в июле 2025 года. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что открыта к переговорам о мирном урегулировании.

В конце ноября 2025 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать организации прямых переговоров между Москвой и Киевом. Стамбул он назвал возможной площадкой для таких контактов.

23 и 24 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США. Ключевой темой встреч был территориальный вопрос, который стороны считают самым сложным. Источник ТАСС говорил, что дискуссии касались не только территорий, но и гарантий безопасности, а также других аспектов.

После завершения переговоров Axios и ТАСС сообщили, что готовится новый раунд, который может пройти уже в ближайшие дни, также в Абу-Даби. Украинские чиновники в беседе с журналистом Axios Бараком Равидом назвали прошедшие переговоры «позитивными» и «конструктивными». Представитель Белого дома оценил первый раунд как «продуктивный», хотя Reuters писал, что признаков компромисса по территориальному вопросу на момент завершения встречи 23 января не было.

МИД ОАЭ после окончания переговоров сообщил, что они включали в том числе прямое взаимодействие между российскими и украинскими представителями. Переговоры были сосредоточены на «неотъемлемых элементах» предложенного США мирного плана, обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере, добавили в ведомстве.