ТАСС: о результатах переговоров в Абу-Даби объявят уполномоченные лица

ТАСС узнал, кто объявит о результатах переговоров в Абу-Даби

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

О результате трехсторонних переговоров России, США и Украины объявят «уполномоченные лица в столицах», сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Это вопрос теперь к уполномоченным лицам в столицах», — ответил собеседник на вопрос, когда будет объявлено об итогах встречи.

Трехсторонние переговоры продолжались 23 и 24 января и проходили в закрытом формате. Как сообщили ТАСС, Reuters и корреспондент Axios Барак Равид, беседа прошла «конструктивно» и «позитивно».

Конструктивный характер диалога подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что сторонам удалось «многое обсудить».

«Все стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов на возможную следующую встречу», — передает «Суспiльне» слова Зеленского.

Украинский президент сообщил, что дальнейшие встречи делегаций могут состояться на следующей неделе. Источник ТАСС подтвердил, что диалог могут продолжить в ближайшие дни.