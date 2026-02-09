Выборы на Украине: возможные даты, рейтинг Залужного и давление Трампа

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Вопрос проведения президентских выборов на Украине стал одним из центральных в контексте обсуждения мирного плана США. Голосование должно было состояться весной 2024-го, но его отложили из-за военного положения.

В этом материале разберем, будут ли выборы на Украине в 2026 году и кто сейчас популярнее у украинцев — действующий глава государства Владимир Зеленский или его главный конкурент, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), а сейчас посол в Лондоне Валерий Залужный.

Почему выборы не прошли и когда их ждать: пункты мирных планов

Украинцы должны были избрать нового главу государства в конце марта 2024 года. Однако голосование отменили из-за военного положения, действующего в стране с февраля 2022-го. Украинский закон о военном положении исключает в этот период возможность пересмотра Конституции, избрания президента, парламента и органов местного самоуправления. Зеленский продлевает военное положение каждые три месяца, последний раз — до 4 мая 2026 года.

Администрация американского президента Дональда Трампа, пришедшего к власти в США в январе 2025 года, не воспринимала временный отказ от выборов на Украине как необходимость и требовала от Киева провести голосование. Это также стало одним из пунктов подготовленного США мирного плана по Украине. Спецпосланник американского президента Кит Келлог в ноябре заявил, что документ предусматривает проведение выборов в течение 100 дней после окончания конфликта для «успокоения народа».

В декабре к проведению новых выборов на Украине вновь призвал Трамп. После этого Зеленский заявил, что готов к ним и при условии помощи западных партнеров в обеспечении безопасности Украина сможет провести голосование в течение 60–90 дней. Украинский президент также отметил несколько ключевых вопросов относительно выборов во время боевых действий: безопасность проведения «под обстрелами и ракетами», организацию голосования для военных и законодательную основу для легитимности выборов.

Позднее Денис Шмыгаль (на тот момент глава Минобороны Украины, а с января 2026-го — первый вице-премьер и министр энергетики) добавил, что необходимо обеспечить безопасность процесса голосования, в том числе на передовой, возможность участия военнослужащих и допуск иностранных наблюдателей в зону боевых действий для контроля за ходом выборов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление Зеленского, сообщив, что Москва будет следить за развитием ситуации.

18 декабря издание «РБК-Украина» сообщило, что Зеленский готов к проведению выборов. Однако выборы в Верховную раду и местные органы власти пока не обсуждаются, говорил президент. Он также поддержал идею онлайн-голосования для украинцев за рубежом. Через два дня глава государства сообщил, что Украина не будет проводить выборы на территориях, подконтрольных России.

19 декабря Владимир Путин заявил, что при желании на Украине можно провести выборы и Россия «готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность выборов [на Украине], хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования». При этом он добавил, что Москва вправе потребовать от организаторов выборов предоставить возможность проголосовать и украинцам, проживающим на территории России.

22 декабря спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы для разработки законопроекта о выборах в условиях военного положения. По словам Стефанчука, рабочая группа должна обеспечить возможность голосования для военных и реализацию их права быть избранными, возможность голосования граждан за рубежом и проведения выборов на подконтрольных России территориях, а также возможность присутствия международных наблюдателей.

26 декабря глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что украинские власти изучают опцию проведения выборов в гибридном режиме, в том числе частично — онлайн.

28 декабря помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Путина и Трампа заявил, что Москва и Вашингтон сходятся в том, что «вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий».

В середине декабря 2025 года опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что 57% граждан Украины считают выборы возможными только после окончательного мирного соглашения. Еще 25% поддерживают выборы при прекращении огня и гарантиях безопасности, и только 9% не против голосования в условиях боевых действий.

В конце января 2026 года председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Олег Диденко заявил, что Украина столкнется с огромными трудностями при организации выборов. Проведению голосования, в частности, препятствуют разрушенная инфраструктура и невозможность обеспечить безопасность избирателей. По словам председателя ЦИК, прекращение огня — обязательное условие для любых выборов. Ранее советник офиса президента страны Михаил Подоляк также говорил, что на проведение выборов у Украины нет финансовых ресурсов.

Рейтинги 2025 –2026: Зеленский против Залужного

По данным КМИС, максимальный рейтинг одобрения Владимира Зеленского за время вооруженного конфликта с Россией достигал 91% (это было в ноябре 2023 года). В августе 2025-го этот показатель составлял уже 58%. Главным соперником Зеленского, по данным социологов, является бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный.

Другие опросы за вторую половину 2025 года:

украинская социологическая группа «Рейтинг» (август): уровень доверия Залужному составил 74%, Зеленскому — 68%;

группа «Рейтинг» (сентябрь): экс-главком ВСУ выиграл бы первый тур президентских выборов с 33,4% голосов, действующий глава государства получил бы 28,5% (про второй тур респондентов не спрашивали);

«Первая рейтинговая система» по заказу American Political Services (октябрь): моделирование второго тура показало, что за экс-главкома готовы проголосовать 42,6% опрошенных, а за Зеленского — 26,3%.

По популярности Зеленского также ударил коррупционный скандал вокруг государственного предприятия «Энергоатом», в котором фигурируют люди из ближайшего окружения президента, включая совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. The Economist сообщил, что к концу ноября 2025 года доверие к президенту Украины упало вдвое. На фоне этого скандала глава офиса президента Андрей Ермак ушел в отставку. Его место занял экс-руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Среди возможных соперников Зеленского, помимо Залужного, выделяют и Кирилла Буданова.

В январе 2026 года опрос КМИС показал, что Зеленский в рейтинге доверия украинцев уступил как Залужному, так и Буданову. Главе украинского государства доверяют 62% респондентов, в то время как Залужному — 72%, а Буданову — 70%.

Кто управляет Украиной юридически и может подписать мирный договор

Легитимность власти на Украине стала предметом дискуссий после истечения президентского срока Зеленского 20 мая 2024 года. Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская сторона более не признает легитимность Зеленского как президента Украины. Весной 2024-го Путин назвал Верховную раду и ее спикера единственной законной украинской властью. Президент России опирался на содержание ст. 111 Конституции Украины, предусматривающей передачу президентских функций спикеру парламента в ситуации преждевременного завершения полномочий главы государства. Эту должность занимает Руслан Стефанчук.

Стефанчук отвергал такой подход и ссылался при этом на ст. 108 Конституции, предусматривающую исполнение президентом своих полномочий до момента инаугурации новоизбранного главы государства. О легитимности Зеленского, несмотря на истечение срока его полномочий, также заявляли в Госдепе США, ЕС и ООН.

Российские власти неоднократно заявляли, что Москве важна легитимность подписанта мирного договора со стороны Украины. В МИД России отмечали, что мирные соглашения должны исключать любую возможность обнуления в случае «внутриполитических разворотов». Путин в декабре 2025 года заявил, что власть на Украине не может стать легитимной без проведения выборов.

Давление Трампа и сценарий «правительства национального единства»

Мнения западных стран про выборы на Украине разделились. Так, портал Axios в декабре 2025 года со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа подталкивает Зеленского к быстрым действиям, в то время как европейцы советуют ему проявлять осторожность и терпение. В том же месяце Трамп обвинил власти Украины в «использовании войны, чтобы не проводить выборы». «Дело доходит до того, что это уже не демократия», — сказал президент США.

24 декабря Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана, который Киев обсуждает с Соединенными Штатами. Один из них подразумевает, что выборы на Украине пройдут как можно скорее после подписания соглашения.

Как пишет издание «Зеркало недели», с конца 2024 года в украинском обществе набирает популярность идея создания «правительства национального единства» — коалиционного правительства, которое формируется в период кризиса. Согласно данным КМИС на октябрь 2025-го, положительно к этой идее относятся 55% украинцев. На фоне коррупционного скандала на Украине глава партии «Батькивщина», экс-премьер страны Юлия Тимошенко заявила, что создать «правительство национального единства» следовало еще в феврале 2022 года, чтобы не допустить «монополии одной политической силы».

Вопрос — ответ

Кто сейчас принимает решения на Украине?

Принятие решений, относящихся к компетенции президента Украины, осуществляет Владимир Зеленский, хотя официально срок его пребывания в должности истек 20 мая 2024 года. Западные страны признают его легитимным главой государства. Согласно украинской Конституции, действующий президент выполняет свои функции до тех пор, пока вновь избранный руководитель страны не приступит к исполнению обязанностей. С этим не согласна Москва, Путин называет легитимной только Верховную раду и ее спикера.

Может ли спикер Рады подписать мирный договор?

Москва рассматривает спикера Верховной рады Руслана Стефанчука как потенциально легитимную фигуру для подписания мирных соглашений. Однако сам Стефанчук отвергает возможность подписания документов с Россией вместо Зеленского.

Разрешит ли Конституция выборы в 2026 году?

Прямого запрета на проведение голосования в Конституции Украины нет. Когда пройдут выборы президента на Украине, зависит от отмены ограничений, налагаемых законом о военном положении. Пока оно действует, проводить на Украине выборы, в том числе президентские, запрещено.