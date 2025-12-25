В офисе Зеленского заявили, что у Украины нет денег на выборы

Украина сейчас не сможет профинансировать проведение выборов, в бюджет заложены другие приоритеты — мобилизация и социальные программы, заявил Подоляк. ЦИК оценивала стоимость проведения выборов почти в $480 млн

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

У Украины нет финансовых ресурсов на проведение выборов, заявил в интервью «Новини.LIVE» советник офиса президента страны Михаил Подоляк.

«Объективно мы не вытянем это [организацию выборов], потому что у нас дефицитный бюджет», — сказал он. 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете на 2026 год, который предусматривает доходы в 2,918 трлн грн и расходы в 4,781 трлн грн. Дефицит бюджета составляет около 1,863 трлн грн ($47,5 млрд).

По словам Подоляка, приоритеты бюджета сейчас — милитаризация и социальные программы, которые компенсируют потери экономики для домохозяйств.

Журналистка в разговоре с советником офиса Зеленского обратила внимание на вопрос участия в выборах 6–8 млн украинцев, которые находятся за границей. Подоляк отметил, что организацией их голосования должна заняться специальная рабочая группа. Стоимость возможных выборов должна рассчитать рабочая комиссия в парламенте, добавил он.

Заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик заявил 20 декабря, что последние президентские выборы в 2019 году стоили бюджету около 2 млрд грн, но в нынешних условиях и с учетом инфляции первый тур обойдется в 4–5 млрд грн ($94,8–118 млн), а второй в случае его проведения — в 6,5–7 млрд грн ($154–166 млн). «С учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 млрд грн [$472 млн]», — заявил он «РБК-Украина».

Выборы президента на Украине должны были пройти в марте 2024-го, но перенесены на неопределенный срок из-за действующего в стране военного положения. Зеленский отмечал, что государство технически готово к выборам, однако они возможны только после прекращения огня или при условии реальных гарантий безопасности. По его словам, в случае такой поддержки избирательный процесс можно было бы организовать в течение 60–90 дней.

Накануне Зеленский раскрыл содержание обсуждаемого с США мирного плана из 20 пунктов. Один из них подразумевает, что выборы на Украине пройдут как можно скорее после подписания соглашения.

В Кремле заявили, что Россия анализирует полученный мирный план. Российский президент Владимир Путин прежде говорил, что Зеленский больше не является легитимной властью, а таковой обладают Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук (Стефанчук с этим не согласился, отметив, что президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента страны). По словам Путина, Россия готова прекратить удары вглубь Украины на время выборов в этой стране.