На Украине не прошли выборы президента. К чему это приведет Западные партнеры Украины призывали Киев провести выборы, несмотря на закон о военном положении

31 марта на Украине должны были пройти президентские выборы. Но из-за военного положения их назначать не стали. Россия утверждает, что с истечением срока полномочий Владимир Зеленский перестанет быть легитимным главой государства

Киев, Украина (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Почему от Украины ждали выборов

31 марта 2024 года на Украине должны были пройти выборы президента — согласно Конституции, их проводят в последнее воскресенье марта в год, когда истекают полномочия действующего главы государства. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, однако выборы так и не назначены. Летом 2023 года также были отменены выборы в Верховную раду, запланированные на октябрь.

Согласно позиции Киева, юридические основания для этого следующие: с 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение, которое Рада продлевает каждые три месяца; закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. Избирательный процесс можно будет возобновить после того, как режим военного положения перестанет действовать, — в Избирательном кодексе (ст. 20) уточняется, что дату выборов надо установить в течение месяца после прекращения действия военного положения.

В целом в Раде есть согласие, что выборы можно провести только после того, как в стране закончатся боевые действия, — соответствующий меморандум главы фракций подписали в ноябре 2023 года.

Тем не менее на протяжении 2023 года западные партнеры Украины призывали Киев президентские выборы все же провести. Сначала в мае к этому призвал спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс: он признал, что украинский закон в текущих условиях выборы запрещает, но украинцам «надо решить эту проблему». «Это не наш вопрос — указывать, как это сделать, но, конечно, Украина должна организовать свободные и честные выборы. Потому что это ваше обязательство по уставу Совета Европы. И, конечно, вы это сделаете, — заявил он в интервью «Европейской правде». — <…> Потому что если вы этого не сделаете, то у вас самих возникнет вопрос: так что же мы защищали в этой войне, которую Россия развязала против Украины?» По словам Кокса, «если выборы будут не идеальными», к Киеву никаких вопросов не будет — они возникнут, если такое голосование не состоится, потому что «без выборов демократия невозможна».

В августе во время визита в Киев с аналогичным требованием выступил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. «Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее. Американский народ должен знать, что Украина изменилась. В прошлом это была очень коррумпированная страна», — заявил он и добавил, что голосование в 2024 году для Украины — «следующий шаг в становлении демократии» (цитата по «Украинской правде»).

Официальные лица более высокого уровня на эту тему высказывались сдержанно. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в феврале 2024 года заявила, что выборы — это внутреннее дело Украины и не ей это комментировать. Такой же позиции придерживаются США — за неделю до 31 марта в Госдепартаменте сказали, что хотели бы, чтобы на Украине прошли выборы, однако понимают, как сложно это сделать на фоне боевых действий. «Так что в конечном итоге эти вопросы должен решать украинский народ», — заявил журналистам 25 марта представитель ведомства Мэттью Миллер.

Отмену выборов критиковал, в частности, бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович, который покинул эту должность в январе 2023 года и с тех пор активно критикует действия властей и называет Зеленского «авторитарным лидером». Арестович сказал, что выдвинет свою кандидатуру, и даже опубликовал предвыборную программу из 14 пунктов. О том, что Зеленский должен покинуть президентский пост, говорят и другие его оппоненты — например, бывший соратник, сооснователь партии «Слуга народа» и экс-спикер Рады депутат Дмитрий Разумков настаивает, чтобы обязанности президента после 20 мая исполнял председатель парламента Руслан Стефанчук, как оговорено в Конституции на случай, если глава государства избран не будет (Стефанчук о своих амбициях на этот счет не заявлял).

Большинство украинцев выступают против того, чтобы в условиях боевых действий в стране проходили выборы, — в декабре 2023 года, согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 84% опрошенных высказались за то, чтобы голосование отложить. В феврале 2024 года КМИС предложил гражданам несколько сценариев, и 69% выбрали вариант, при котором Владимир Зеленский должен быть президентом до окончания военного положения; 15% выступили за выборы (из них 11% — за то, чтобы для этого изменить соответствующие законы, 4% — за приостановку военного положения); 10% поддержали идею, что Зеленский сложил бы полномочия и до избрания нового президента его обязанности выполнял бы спикер Верховной рады; 6% не определились.

Почему Зеленский допускал проведение выборов

При всех законодательных ограничениях сам Владимир Зеленский возможность голосования все же допускал. В августе 2023 года он заверил, что за власть не держится и выборы провести хотел бы, но при соблюдении нескольких условий: внести поправки в законодательство, получить от Запада финансовую поддержку — около $5 млрд, отправить «в окопы» международных наблюдателей и организовать голосование для украинских беженцев в Европе.

В декабре Зеленский повторил, что к голосованию готов, однако также подчеркнул, что сами украинцы сейчас считают проведение выборов «опасным и бессмысленным». Спустя несколько недель, на пресс-конференции по итогам 2023 года, он заявил, что по украинским законам «проводить выборы во время войны» нельзя. «Мы можем действовать только согласно законодательству Украины. И живу я согласно законам Украины. По крайней мере, все для этого делаю», — сказал Зеленский.

Чтобы выборы все же состоялись, Украине надо было либо отменить военное положение, что маловероятно, либо изменить законы, а затем получить решение Конституционного суда, обращает внимание глава Украинского института политики Руслан Бортник. Выборы же в режиме военного положения, продолжает эксперт, без свободной политической конкуренции и СМИ, будут иметь низкий уровень легитимности и усилят российскую позицию «о незаконном захвате власти в Украине».

То, что президент все же говорил об их возможном проведении, Бортник объясняет тремя причинами. Во-первых, так Зеленский хотел показать, что он не узурпирует власть. Во-вторых, к этому его подтолкнули заявления западных представителей — их Киев воспринимает «как сигнал потери части доверия между ним и Западом и желание Запада сменить Зеленского на другую кандидатуру». В-третьих, так Зеленский и его команда «тестировали» действия украинской оппозиции — кто как готовится к выборам, откуда берет деньги, какие СМИ кого поддерживают.

О том, что выборов не будет, глава государства вновь заявил в начале марта 2024 года в интервью итальянскому телеканалу Rai 1. Кроме юридических препятствий он привел еще две причины: «уважение к военным», которые находятся на фронте и тоже должны иметь возможность проголосовать, и необходимость создать инфраструктуру для 7 млн украинцев за рубежом.

В начале марта 2024 года украинская социологическая компания SOCIS опубликовала опрос, кого бы украинцы выбрали президентом, если бы голосование все же состоялось. На первом месте бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный — у него 41,4%; у Зеленского — 23,7%; экс-президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко набрал бы 6,4%; Дмитрий Разумков — 5,6%. Во втором туре 67,5% избирателей проголосовали бы за Залужного, 32,5% — за Зеленского. Одной из причин отставки главкома ВСУ в феврале 2024 года стали опасения Зеленского, что у Залужного есть политические амбиции. После того как военный согласился стать послом Украины в Великобритании, хотя указа о его назначении пока еще нет, вопрос о политической конкуренции был закрыт.

Как возможность выборов связана с потенциальными переговорами с Россией

О том, что после того, как 20 мая у Зеленского истечет мандат, он утратит легитимность, говорят российские официальные лица. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании 22 марта задался вопросом, с кем Москве «хотя бы гипотетически проводить» мирные переговоры. «Ведь единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно, в страхе их проиграть, принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая, — заявил Небензя. — <…> С учетом <…> обвального падения рейтингов поддержки главаря киевской хунты встает вопрос, а кого он вообще сейчас представляет? С кем нам поддерживать диалог, вести переговоры в случае, когда и если это потребуется?»

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что вопрос признания Зеленского президентом к 21 мая может потерять актуальность. «Что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать», — заявил он 28 марта в интервью «Известиям», не уточнив, что имеет в виду.

Вопросом легитимности озабочен и сам офис украинского президента — как сообщило в феврале 2024 года украинское «Зеркало недели», руководство страны подготовило обращение в Конституционный суд, чтобы он прояснил, можно ли проводить выборы при военном положении и будет ли Зеленский легитимным после 20 мая. Но, по информации издания, многие в команде президента считали это обращение запоздалым; в офисе главы государства также не уверены, что получат быстрое и нужное решение.

Эксперт Carnegie Politika (в России «Фонд Карнеги за международный мир» внесен в реестр иноагентов) Константин Скоркин считает, что Зеленский и его команда «нервно и избыточно» реагируют на обвинения в нелегитимности. По его оценке, отставка Валерия Залужного всерьез пошатнула доверие к президенту, и Зеленский стал активнее использовать «заезженную и малоубедительную риторику про «раскачивание лодки». «В целом же ситуация полна злой иронии. Регулярная сменяемость власти была одним из несомненных достижений украинской демократии, которое выгодно отличало ее от большинства других бывших советских республик, прежде всего России и Белоруссии. Поэтому неудивительно, что теперь даже легкий намек на угрозу этому достижению электризует в Украине и элиты, и общество», — резюмирует Скоркин.

Что же касается переговоров, то спрогнозировать, как на их возможность повлияет перенос выборов, невозможно, отмечает Руслан Бортник, добавляя, что это будет зависеть от результатов военного конфликта и внутренних изменений самого Владимира Зеленского. «Ведь человек, который до войны обещал договариваться о мире «хоть с чертом лысым», потом отказался говорить о нем даже с папой римским», — сказал эксперт.