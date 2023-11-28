Социологи сообщили о снижении рейтинга одобрения Зеленского

Рейтинг президента Украины Зеленского снизился, но по-прежнему остается высоким — 76%, тогда как доверие украинцев к правительству и парламенту упало до 39% и до 21% соответственно

Владимир Зеленский (Фото: Нина Ляшонок / Reuters)

Рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского снизился с максимума военного времени в 91%, но по-прежнему остается высоким — 76%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Киевского международного института социологии.

Всплеск одобрения президента является нормальным для военной обстановки, как и его последующее падение, когда первоначальная волна патриотизма спадает, объяснил глава организации Владимир Паниотто. «Эффект сплочения вокруг флага заканчивается», — сказал он.

По словам исполнительного директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, доверие к правительству и парламенту упало с 74 в 2022 году до 39% и с 58 до 21% соответственно.

«Мы надеялись оказаться в лучшем положении этой осенью, чем сейчас», — сказал он Reuters.

По словам Грушецкого, что факторами снижения доверия являются коррупционные скандалы и вера в то, что западные поставки оружия для Украины могли и должны были быть более надежными.

В ноябре главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в статье для The Economist заявил, что бои зашли в тупик. Зеленский с ним не согласился и отказался считать ситуацию патовой. Российская сторона неоднократно заявляла о провале контрнаступления Украины.