Мирный договор: что это такое, условия подписания и исторические примеры

Табличка с фрагментом египетско-хеттского мирного договора (Кадешского договора). Долго считался первым исторически документированным международным договором (Фото: Gokhan Dogan / Shutterstock)

Содержание:

Что такое мирный договор и его правовая природа

Мирный договор — это международный договор между странами, который завершает военные действия и определяет, как стороны будут взаимодействовать в послевоенный период. Заключение мирного договора значит, что стороны военного конфликта взяли на себя окончательные обязательства прекратить войну.

Как действует мирный договор после войны

Мирный договор представляет собой юридический механизм завершения военных конфликтов между государствами и восстановления дипломатических отношений. Он создает долгосрочные обязательства для подписавших его государств и подлежит исполнению по международному праву. Венская конвенция 1969 года устанавливает правила для международных договоров. Документ определяет, как страны заключают соглашения и как их исполняют. В основе конвенции лежит латинское правило pacta sunt servanda («договоры должны соблюдаться»). Оно требует от государств выполнять принятые договоренности.

Чем мирный договор отличается от других форм урегулирования

Почему важен мирный договор

Мирный договор не только формально завершает состояние войны, но и охватывает широкий спектр вопросов: территориальные изменения, репарации, политические условия, военные ограничения и экономические меры. Но существуют и альтернативные способы урегулирования.

Перемирие (прекращение огня)

Перемирие представляет собой временную остановку боевых действий. Стороны договариваются о конкретных условиях: сроках, демилитаризованных зонах и механизмах контроля. Ключевые отличия перемирия:

имеет временный характер с указанием конкретных сроков действия (хотя бывают и бессрочные);

создает возможность для переговоров, гуманитарных операций, обмена пленными;

не урегулирует территориальные, политические и экономические вопросы;

если нарушено, приводит к возобновлению боевых действий;

заключается для подготовки условий последующего мирного договора.

Капитуляция

Завершить конфликт можно заключением мирного договора или капитуляцией. Последняя означает, что армия или ее отдельные части отказываются от дальнейшего сопротивления. Капитуляция не препятствует заключению мирного договора в будущем. Есть три формы капитуляции:

полная ( безоговорочная ) — полная сдача и утрата суверенитета, победитель сам определяет все условия послевоенного урегулирования без предоставления гарантий побежденной стороне;

( ) — полная сдача и утрата суверенитета, победитель сам определяет все условия послевоенного урегулирования без предоставления гарантий побежденной стороне; условная — переговоры с сохранением некоторых прав проигравшей стороны, таких как защита населения и возврат военнопленных;

— переговоры с сохранением некоторых прав проигравшей стороны, таких как защита населения и возврат военнопленных; частичная — касается отдельных военных формирований, населенных пунктов или гарнизонов. Так, в частности, происходило в последние недели Второй мировой войны, когда капитулировали отдельные группы армий на разных фронтах.

Колонна пленных немецких солдат в Берлине, 2 мая 1945 года (Фото: Олег Кнорринг / РИА Новости)

Основные условия мирного договора: что включается в документ

Единой структуры мирного договора нет. Содержание подобных соглашений выработано практикой.

Что включается в мирный договор:

Преамбула — намерения сторон и обоснование подписания, закрепляется стремление мирного урегулирования.

— намерения сторон и обоснование подписания, закрепляется стремление мирного урегулирования. Общие положения — подтверждение прекращения боевых действий, отказ от использования военных методов в будущем и другие принципы взаимодействия.

— подтверждение прекращения боевых действий, отказ от использования военных методов в будущем и другие принципы взаимодействия. Т ерриториальные статьи — изменение границ, передача территорий, демаркация.

— изменение границ, передача территорий, демаркация. Политические условия — восстановление дипотношений, обмен послами, определение международного статуса государств.

— восстановление дипотношений, обмен послами, определение международного статуса государств. Военные положения — разоружение, численность войск, демилитаризация.

— разоружение, численность войск, демилитаризация. Гуманитарные вопросы — обмен пленными, воссоединение семей, амнистии и помилования.

— обмен пленными, воссоединение семей, амнистии и помилования. Экономические меры — компенсация ущерба, возврат имущества, восстановления торговых связей.

— компенсация ущерба, возврат имущества, восстановления торговых связей. Гарантии выполнения — международный контроль, санкции за нарушения.

— международный контроль, санкции за нарушения. Заключительные положения — порядок вступления в силу, ратификации, изменения и денонсация.

Процесс подписания: от переговоров до ратификации

Условия подписания мирного договора включают прохождение нескольких стадий:

Переговоры и принятие текста. Стороны выражают стремление заключить договор и проводят переговоры, которые могут быть прямыми или через посредников. Итогом является текст договора.

Стороны выражают стремление заключить договор и проводят переговоры, которые могут быть прямыми или через посредников. Итогом является текст договора. Установление аутентичности текста. После переговоров устанавливается аутентичность международного договора — его окончательный вариант на языках участников. Тексты должны соответствовать друг другу и иметь одинаковую юридическую силу. Аутентичность может подтверждаться парафированием — представители подписывают инициалами каждую страницу документа.

После переговоров устанавливается аутентичность международного договора — его окончательный вариант на языках участников. Тексты должны соответствовать друг другу и иметь одинаковую юридическую силу. Аутентичность может подтверждаться — представители подписывают инициалами каждую страницу документа. Подписание и ратификация. Договор подписывается уполномоченным представителем и ратифицируется высшими органами власти, что придает ему юридическую силу.

Ключевые мирные договоры в мировой истории

Мирные договоры известны с древности. В частности, примерно в 1270 году до нашей эры Египет заключил мирный договор с Хеттским царством, который позже скрепил брак фараона с хеттской царевной. В истории международных отношений есть множество известных примеров мирных договоров, которые не только завершали войны, но и формировали новую систему международных отношений.

Вестфальский мир (1648) — это серия мирных договоров, которые завершили Тридцатилетнюю войну и закрепили принцип государственного суверенитета. Он был выработан на первом в истории дипломатическом конгрессе в вестфальских городах Оснабрюк и Мюнстер.

(1648) — это серия мирных договоров, которые завершили Тридцатилетнюю войну и закрепили принцип государственного суверенитета. Он был выработан на первом в истории дипломатическом конгрессе в вестфальских городах Оснабрюк и Мюнстер. Версальский мирный договор (1919) завершил Первую мировую войну, была создана Лига Наций (предшественница ООН), вся ответственность за конфликт была возложена на Германию.

(1919) завершил Первую мировую войну, была создана Лига Наций (предшественница ООН), вся ответственность за конфликт была возложена на Германию. Сан-Францисский договор (1951) был заключен между странами антигитлеровской коалиции и Японией, завершил Вторую мировую войну, определив репарации для пострадавших стран, но СССР, Чехословакия и Польша его не подписали.Известные мирные договоры в истории России

Премьер-министр Японии Сигэру Ёсида подписывает мирный договор в Сан-Франциско, 4 сентября 1951 года (Фото: Mary Evans Picture Library / Global Look Press)

Мирные договоры России играли ключевую роль в формировании территориальных границ и международного положения государства на разных этапах его истории.

Ништадтский мир (1721) завершил Северную войну между Россией и Швецией, закрепив выход России в Балтийское море и став основой для провозглашения империи.

(1721) завершил Северную войну между Россией и Швецией, закрепив выход России в Балтийское море и став основой для провозглашения империи. Парижский мирный договор (1856) был подписан после Крымской войны. Он запретил России и Турции иметь военные флоты на Черном море, открыл Дунай для свободного плавания и лишил Россию части Бессарабии.

(1856) был подписан после Крымской войны. Он запретил России и Турции иметь военные флоты на Черном море, открыл Дунай для свободного плавания и лишил Россию части Бессарабии. Брестский мир (1918) обеспечил выход РСФСР из Первой мировой войны, Германия получила влияние над территорией около 1 млн кв. км. Договор был аннулирован после Ноябрьской революции в Германии в ноябре 1918-го.

Мирный договор России и Украины: реалии и перспективы

Вопрос о мирном договоре с Украиной остается одним из наиболее актуальных в современной международной повестке. Переговоры с 2014 года показывают сложность достижения устойчивого урегулирования.

Минские соглашения (2014 — 2015)

Минские соглашения — комплекс документов для урегулирования конфликта на востоке Украины. В сентябре 2014 года были подписаны протокол и меморандум. На их основе в феврале 2015 года был разработан Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2»). Он включал 13 пунктов, в том числе прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, создание буферной зоны, амнистию за события на Донбассе, освобождение насильно удерживаемых лиц, особый статус ДНР и ЛНР, проведение конституционной реформы с введением понятия децентрализация.

Помимо России, Украины, а также глав ДНР и ЛНР участие в переговорах принимали Германия, Франция и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По договоренностям, Россия позиционировалась гарантом, а не участником конфликта. ОБСЕ контролировала вывод техники и режим прекращения огня, который систематически нарушался. В результате удалось реализовать только обмен удерживаемыми лицами.

Переговоры 2022 года (Стамбул)

После начала полномасштабных военных действий в феврале 2022 года российская и украинская стороны провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. Ключевая встреча прошла 29 марта 2022-го в Стамбуле. Документы о договоренностях через два года опубликовали СМИ. Согласно проекту, раскрытому газетой Welt весной 2024-го, Украина должна была:

признать нейтральный статус;

отказаться от вступления в НАТО и размещения иностранных войск;

запретить транзит военной техники;

не участвовать в военных конфликтах;

запретить фашистскую, нацистскую и агрессивно-националистическую идеологии;

оставить ДНР и ЛНР под контролем Москвы (Крым и Севастополь выводились за рамки гарантий безопасности).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле, 29 марта 2022 года (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Россия готова была отвести войска, кроме Крыма и отдельных районов Донбасса. Вопрос о численности украинской армии оставался нерешенным.

The New York Times также в июне 2024 года также раскрыла материалы о переговорах в Стамбуле. Киев требовал международные гарантии безопасности, в числе стран-гарантов называлось одиннадцать государств. Москва хотела отмены санкций, независимости ДНР и ЛНР, сокращения украинской армии и вооружений, внеблокового статуса Украины и ее отказа от ядерного оружия. Статус Крыма оставался спорным (изначально Россия хотела, чтобы Украина признала Крым), но Москва и Киев отказывались от военного решения вопроса. Украина могла вступить в ЕС, но требовалось пересмотреть законодательство о языковой политике и национальной идентичности.

Диалог прекратился вскоре после встречи в Стамбуле. 1 апреля делегации возобновили общение в видеоформате, однако дальнейший диалог остановился после того, как в ночь на 3 апреля появились кадры из оставленной российскими военными Бучи, на которых были запечатлены трупы. Западные и украинские СМИ писали, что это тела мирных жителей. В Минобороны России назвали фото и видео «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». В мае замглавы МИД России Руденко заявил, что Киев «практически вышел» из мирных переговоров. Подоляк подтвердил прекращение диалога. Москва указывала на роль британского премьера Бориса Джонсона. Украина называла иные обстоятельства: западные партнеры не готовы были обеспечить гарантии безопасности и посоветовали прекратить переговоры.

Актуальные позиции сторон (2023–2025)

Осенью 2022 года на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов, включая отвод российских войск и восстановление границ. В июне 2023 года он заявил о готовности к дипломатии после возвращения к границам 1991 года.

Российский президент Владимир Путин озвучил перечень условий для прекращения огня 14 июня 2024-го:

Вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона.

Признание этих территорий и Крыма частью России.

Нейтральный статус Украины.

Демилитаризация и денацификация.

Отмена санкций против России.

Защита прав русскоязычного населения.

Мирный план Трампа и ЕС

Американский президент Дональд Трамп в ноябре 2025-го предложил мирный план по решению украинского конфликта из 28 пунктов, среди них — признание российского контроля над Крымом, Донецком и Луганском, отказ Украины от членства в НАТО, сокращение численности украинской армии и запрет на размещение войск альянса, создание демилитаризованной зоны и замороженный статус Запорожья и Херсона.

В конце декабря 2025 года Зеленский впервые раскрыл содержание согласованного с США плана, но уже из 20 пунктов. Он был составлен при участии европейских стран, которые скорректировали первоначальную версию предложений.

Основные положения плана

Основные положения Содержание Суверенитет Подтверждение суверенитета Украины Гарантии безопасности Обязательства США, НАТО и Европы по примеру статьи 5 договора НАТО Армия 800 тыс. человек в мирное время Восстановление Создание фондов на $800 млрд Членство в ЕС Украина станет членом ЕС с заранее определенными сроками Ядерное оружие Закрепление безъядерного статуса Украины Выборы Проведение выборов как можно скорее после подписания Пленные и заключенные Обмен пленными «всех на всех», возврат гражданских лиц, детей и политзаключенных.

Зеленский отметил, что спорными остались вопросы территории и статуса Запорожской АЭС. В конце декабря он выразил готовность вынести на референдум вопрос создания свободной экономической зоны на Донбассе и отвод войск. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в январе 2026-го заявил о готовности мирной сделки на 90%.

Путин заявил, что первоначальная версия плана может стать основой для урегулирования. По его словам, документ обсуждался до встречи с президентом США на Аляске. По данным Bloomberg, обновленный вариант плана российский президент получил в начале января 2026 года. Источники агентства сообщили, что Кремль назвал это «значительным шагом», но некоторые вопросы, по мнению Москвы, не были затронуты, а часть тем представлены «неудовлетворительно».

Трёхсторонняя встреча делегаций Украины, США и России в Абу-Даби, 24 января 2026 года (Фото: Uae Governmen / Reuters)

Новый раунд переговоров между США, Россией и Украиной проходил с 23 по 24 января 2026-го в Абу-Даби (ОАЭ) в закрытом режиме, без представителей прессы.

Вопрос-ответ

Можно ли расторгнуть мирный договор?

Да, мирный договор можно расторгнуть при существенных изменениях обстоятельств, нарушении условий одной из сторон или по обоюдному согласию. В России это делает Госдума через федеральный закон. Президент может приостановить действие договора в исключительных случаях.

Что будет за нарушение договора?

Нарушение договора может привести к возобновлению конфликта, санкциям и международной изоляции. В случае невыполнения условий пострадавшая сторона может потребовать принудительного исполнения через международные механизмы, предусмотренные мирным договором.

Всегда ли в договоре есть победитель?

Мирный договор не всегда имеет явного победителя. Часто это компромисс. Так, Вестфальский мир 1648 года, завершивший Тридцатилетнюю войну без полной победы какой-либо из стран.

Подписывают ли мирный договор при капитуляции?

Капитуляция может предшествовать заключению мирного договора, а не быть окончательной формой урегулирования конфликта. Например, Япония капитулировала 2 сентября 1945 года, но Сан-Францисский мирный договор подписала только осенью 1951-го.