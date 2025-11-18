Партия Тимошенко поддержала требование отставки правительства Украины

По словам Тимошенко, с февраля 2022 года на Украине нужно было создать правительство национального единства, чтобы избежать монополии одной политической силы. Сейчас это единственный выход из кризиса в Украине, считает она

Юлия Тимошенко (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Партия «Батькивщина», возглавляемая бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, присоединилась к требованиям других участников парламентской оппозиции о необходимости отставки действующего правительства и создания новой коалиции в парламенте.

Тимошенко считает, что еще с февраля 2022 года нужно было «создать коалицию и правительство национального единства и не допустить бесконтрольной и непрофессиональной монополии одной политической силы».



«Тогда, к сожалению, это требование проигнорировали, и теперь мы имеем хаос, коррупцию и катастрофу. Я убеждена, что сейчас это является единственным выходом из критической ситуации, в которой оказалась Украина», — передает ее слова «Страна.ua».

Ранее, 10 ноября, фракция партии «Европейская солидарность» (ЕС) бывшего украинского лидера Петра Порошенко объявила в Верховной раде о запуске процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг предпринимателя, совладельца студии «Квартал 95» и соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Позднее партии «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали от украинского президента Владимира Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии «Слуга народа» и назначить новое правительство.

Во вторник, 18 ноября, депутаты из «Европейской солидарности» во главе с Порошенко заблокировали трибуну в Верховной раде и вновь потребовали отставки всего кабмина. По данным УНИАН, сегодня Рада должна голосовать за отставку главы Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Запуск процедуры отставки министров партия объявила после того, как детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в доме Миндича, однако выяснилось, что он успел покинуть страну в течение нескольких часов до этого. «Украинская правда» сообщила, что в октябре в его квартире были обнаружены прослушивающие устройства, что наводит на мысль о возможном слежении правоохранительных органов за его разговорами с Зеленским.

Зеленский поддержал все действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных, подчеркнув, что каждая отрасль и каждый, «кто строил схемы», должны получить четкий процессуальный ответ. 13 ноября он ввел санкции против Миндича.

В начале ноября «Украинская правда» также сообщила, что Миндич может быть связан с расследованием ФБР по делу об отмывании денег. В рамках этого дела изучается деятельность офшорной компании на Британских Виргинских островах и человека под прозвищем Sugarman, которого издание называет бизнесменом Михаилом Цукерманом.

Кроме того, в августе Kyiv Independent сообщала, что НАБУ ведет расследование в отношении компании Fire Point, которая занимается разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго». В ходе следствия было установлено, что между этим предприятием и Миндичем существовали определенные связи. Однако позже НАБУ опровергло факт проведения такого расследования.