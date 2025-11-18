 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Партия Тимошенко поддержала требование отставки правительства Украины

По словам Тимошенко, с февраля 2022 года на Украине нужно было создать правительство национального единства, чтобы избежать монополии одной политической силы. Сейчас это единственный выход из кризиса в Украине, считает она
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Партия «Батькивщина», возглавляемая бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, присоединилась к требованиям других участников парламентской оппозиции о необходимости отставки действующего правительства и создания новой коалиции в парламенте.

Тимошенко считает, что еще с февраля 2022 года нужно было «создать коалицию и правительство национального единства и не допустить бесконтрольной и непрофессиональной монополии одной политической силы».

«Тогда, к сожалению, это требование проигнорировали, и теперь мы имеем хаос, коррупцию и катастрофу. Я убеждена, что сейчас это является единственным выходом из критической ситуации, в которой оказалась Украина», — передает ее слова «Страна.ua».

Два украинских министра подали в отставку из-за дела Миндича
Политика
Фото:s.grynchuk / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Ранее, 10 ноября, фракция партии «Европейская солидарность» (ЕС) бывшего украинского лидера Петра Порошенко объявила в Верховной раде о запуске процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг предпринимателя, совладельца студии «Квартал 95» и соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Позднее партии «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали от украинского президента Владимира Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии «Слуга народа» и назначить новое правительство.

Во вторник, 18 ноября, депутаты из «Европейской солидарности» во главе с Порошенко заблокировали трибуну в Верховной раде и вновь потребовали отставки всего кабмина. По данным УНИАН, сегодня Рада должна голосовать за отставку главы Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Запуск процедуры отставки министров партия объявила после того, как детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в доме Миндича, однако выяснилось, что он успел покинуть страну в течение нескольких часов до этого. «Украинская правда» сообщила, что в октябре в его квартире были обнаружены прослушивающие устройства, что наводит на мысль о возможном слежении правоохранительных органов за его разговорами с Зеленским.

Зеленский поддержал все действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных, подчеркнув, что каждая отрасль и каждый, «кто строил схемы», должны получить четкий процессуальный ответ. 13 ноября он ввел санкции против Миндича.

В начале ноября «Украинская правда» также сообщила, что Миндич может быть связан с расследованием ФБР по делу об отмывании денег. В рамках этого дела изучается деятельность офшорной компании на Британских Виргинских островах и человека под прозвищем Sugarman, которого издание называет бизнесменом Михаилом Цукерманом.

Кроме того, в августе Kyiv Independent сообщала, что НАБУ ведет расследование в отношении компании Fire Point, которая занимается разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго». В ходе следствия было установлено, что между этим предприятием и Миндичем существовали определенные связи. Однако позже НАБУ опровергло факт проведения такого расследования.

Полина Харчевникова
Украина Юлия Тимошенко правительство отставка
Петр Порошенко
Петр Порошенко
политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
