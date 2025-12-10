Кремль ответил на слова Зеленского о готовности к выборам

Песков: Кремль будет следить за ситуацией после слов Зеленского о выборах

Заявление Зеленского о готовности провести выборы на Украине в течение 90 дней «достаточно новое», Москва будет следить за развитием ситуации, заявил Песков. Зеленский назвал условием обеспечение безопасности со стороны США и ЕС

Владимир Зеленский (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Власти России еще ни с кем не обсуждали слова украинского президента Владимира Зеленского о готовности к проведению выборов на Украине. Об этом сообщил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Обсудить ни с кем не успели. Заявление достаточно новое. Это то, о чем достаточно давно говорил президент [Владимир] Путин, и то, о чем относительно недавно говорил президент Трамп. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал он.

Выборы президента на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года, но не были проведены из-за военного положения. В мае того же года истек пятилетний срок полномочий Зеленского. С тех пор Москва считает его нелегитимным президентом.

Как говорил глава российского МИДа Сергей Лавров, Россия признает Зеленского «де-факто главой режима» и в этом качестве готова к встречам. «Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным», — отмечал он.

Зеленский выразил готовность провести выборы на Украине после слов Трампа. «Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, украинский народ бы... у него должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы. Но у них уже давно не было выборов. Вы знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия», — оценил президент США.

Зеленский заявил, что для проведения выборов на Украине необходимо решить вопросы безопасности, организации голосования для военных и законодательства, которое разрешит провести выборы в условиях военного положения. Он призвал депутатов Рады подготовить предложения по изменениям в законе о выборах во время военного положения.

«Прошу США, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. Тогда в течение 60–90 дней Украина будет готова к их проведению», — добавил украинский президент.

До этого Зеленский говорил, что выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий в стране, подчеркивая свою готовность провести голосование.

Первоначальный проект мирного плана США из 28 пунктов предусматривал проведение выборов на Украине через 100 дней после заключения соглашения о мире. The Wall Street Journal писала, что на переговорах украинской и американской делегаций обсуждался в том числе график проведения выборов.