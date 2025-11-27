Грушко: Украина должна быть представлена легитимно при подписании мира с Россией

Москве важна легитимность подписанта мирного соглашения с киевской стороны, заявил Грушко. Полномочия Зеленского истекли весной 2024-го. Путин считает, что с тех пор законной властью на Украине стала Верховная рада и ее спикер

Александр Грушко (Фото: MFA Russia / Global Look Press)

Для Москвы важна легитимность подписанта соглашений со стороны Украины, она не должна подвергаться сомнению, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Его слова приводит «РИА Новости».

По его словам, мирные соглашения должны быть гарантированы не только юридической силой, но они должны исключать любую возможность, чтобы внутриполитические развороты могли их обнулить.

«В этом смысле мы придаем огромное значение, что с той стороны будет сторона, легитимность которой не будет подвергаться сомнению, и она не будет уязвимой для подрыва юридического характера этих соглашений», — сказал он.

Также дипломат отметил, что российская сторона не видит Европу за столом переговоров по Украине, заявил дипломат. По его словам, руководство ЕС делает все, чтобы не дать состояться мирному решению по украинскому конфликту. «Руководство ЕС ведет Европу по пагубному пути. Видим, что по ключевым вопросам, в том числе связанным с конфликтом на Украине, это явный курс на милитаризацию», — пояснил он.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского носит вторичный характер в ситуации, когда Москва заинтересована в мирном урегулировании конфликта. «В данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего», — подчеркивал он.

Выборы президента на Украине должны были пройти в марте 2024-го, но перенесены на неопределенный срок из-за действующего в стране военного положения. В мае того же года истек пятилетний срок полномочий Зеленского. Киев заявляет, что президент Украины законно занимает свой пост до избрания следующего согласно Конституции.

В Евросоюзе, ООН и Госдепе США заявили, что продолжат считать Зеленского президентом, несмотря на истечение срока его полномочий. Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины «закончилась». Единственной легитимной властью в нынешних условиях он назвал Верховную раду и ее спикера. Сейчас этот пост занимает Руслан Стефанчук.

С середины ноября стороны обсуждают мирный план США по урегулированию на Украине. Изначально он состоял из 28 пунктов, но после консультаций Вашингтона с Европой и Киевом он был сокращен и значительно изменен.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, условия американского мирного плана по Украине представляются для России более приемлемыми, чем европейского. Президент Владимир Путин также говорил, что план США может стать основой для урегулирования. В начале декабря Москву посетит спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф для обсуждения с российским лидером мирной инициативы.