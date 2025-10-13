Опрос выявил двух конкурентов Зеленского на выборах

На выборах президента Украины Владимир Зеленский проиграл бы и Валерию Залужному, и Кириллу Буданову, следует из опроса American Political Services. Но выборы на Украине отменены из‑за военного положения

Кирилл Буданов и Валерий Залужный (Фото: Офис президента Украины / Flickr)

Во втором туре президентских выборов на Украине действующий глава государства Владимир Зеленский уступил бы как бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, так и нынешнему руководителю Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову, свидетельствуют данные опроса «Первой рейтинговой системы», проведенного по заказу American Political Services, пишет «Зеркало недели».

Согласно результатам исследования, в паре Залужный — Зеленский перевес первого составил бы 16%: за экс-главнокомандующего готовы проголосовать 42,6% респондентов, за действующего президента — 26,3%.

В гипотетическом противостоянии Буданова и Зеленского разрыв оказался минимальным — треть против 32,5% соответственно. А если бы во второй тур вышли Буданов и Залужный, последний одержал бы победу с 44,5 против 22% голосов.

Авторы опроса отмечают, что во всех упомянутых сценариях заметная часть участников пока не сделала свой выбор.

Президентские выборы в последний раз состоялись на Украине в 2019 году, когда избрали Владимира Зеленского. 20 мая 2024-го истек пятилетний срок его полномочий на этом посту.

Сейчас проведение выборов запрещено по причине военного положения, которое власти ввели 24 февраля 2022 года и постоянно продлевают. 18 августа 2025-го Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что не против проведения выборов, но они должны быть организованы в безопасных обстоятельствах, после прекращения огня.

Согласно июльскому опросу украинской социологической группы «Рейтинг», Залужному доверяли 73% респондентов, Зеленскому — 67%. Возможное участие экс-главкома ВСУ в выборах не раз обсуждалось как в украинских, так и в зарубежных СМИ.

Французский портал Intelligence Online (IO) сообщил в октябре, что Залужный обращался к нескольким высокопоставленным военным с просьбой войти в его парламентский список в случае выдвижения на пост президента. Однако сам он опроверг это сообщение и отметил, что считает голосование невозможным во время боевых действий.