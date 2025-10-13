 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Опрос выявил двух конкурентов Зеленского на выборах

Опрос American Political Services: Залужный может победить Зеленского на выборах
Сюжет
Военная операция на Украине
На выборах президента Украины Владимир Зеленский проиграл бы и Валерию Залужному, и Кириллу Буданову, следует из опроса American Political Services. Но выборы на Украине отменены из‑за военного положения
Кирилл Буданов и Валерий Залужный
Кирилл Буданов и Валерий Залужный (Фото: Офис президента Украины / Flickr)

Во втором туре президентских выборов на Украине действующий глава государства Владимир Зеленский уступил бы как бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, так и нынешнему руководителю Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову, свидетельствуют данные опроса «Первой рейтинговой системы», проведенного по заказу American Political Services, пишет «Зеркало недели».

Согласно результатам исследования, в паре Залужный — Зеленский перевес первого составил бы 16%: за экс-главнокомандующего готовы проголосовать 42,6% респондентов, за действующего президента — 26,3%.

В гипотетическом противостоянии Буданова и Зеленского разрыв оказался минимальным — треть против 32,5% соответственно. А если бы во второй тур вышли Буданов и Залужный, последний одержал бы победу с 44,5 против 22% голосов.

Авторы опроса отмечают, что во всех упомянутых сценариях заметная часть участников пока не сделала свой выбор.

Залужный опроверг сообщения о планах на президентские выборы на Украине
Политика
Валерий Залужный

Президентские выборы в последний раз состоялись на Украине в 2019 году, когда избрали Владимира Зеленского. 20 мая 2024-го истек пятилетний срок его полномочий на этом посту.

Сейчас проведение выборов запрещено по причине военного положения, которое власти ввели 24 февраля 2022 года и постоянно продлевают. 18 августа 2025-го Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что не против проведения выборов, но они должны быть организованы в безопасных обстоятельствах, после прекращения огня.

Согласно июльскому опросу украинской социологической группы «Рейтинг», Залужному доверяли 73% респондентов, Зеленскому — 67%. Возможное участие экс-главкома ВСУ в выборах не раз обсуждалось как в украинских, так и в зарубежных СМИ.

Французский портал Intelligence Online (IO) сообщил в октябре, что Залужный обращался к нескольким высокопоставленным военным с просьбой войти в его парламентский список в случае выдвижения на пост президента. Однако сам он опроверг это сообщение и отметил, что считает голосование невозможным во время боевых действий.

Дарья Лебедева
Валерий Залужный Владимир Зеленский Украина выборы президента Кирилл Буданов
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
Валерий Залужный фото
Валерий Залужный
посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
