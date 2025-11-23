Келлог заявил, что выборы на Украине нужно провести для успокоения народа

На Украине необходимо провести президентские выборы после окончания конфликта, чтобы успокоить народ. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, они [власти Украины] должны их [выборы] провести, это успокоит народ, это также успокоит свободный мир», — сказал Келлог.

Он подчеркнул, что проведение Киевом выборов является одним из условий плана США по урегулированию конфликта Украины и России. Согласно плану Украина должна провести выборы в течение 100 дней.

Спецпредставитель американского президента сообщил, что Вашингтон. работая над урегулированием, стремится не допустить повторения ситуации с минскими соглашениями: «Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума, мы не хотим возвращения «Минска-1» или «Минска-2».

Келлог также прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского, которые тот сделал, обращаясь к нации двумя днями ранее, 21 ноября. Тогда Зеленский заявил, что Украина может оказаться перед очень сложным выбором в связи с разработкой США мирного плана. По его словам, украинский народ, либо потеряет достоинство, либо потеряет «ключевого партнера», Зеленский также подчеркнул иные риски. Он пообещал, что Киев сделает все ради окончания войны и, чтобы «не случилось окончания Украины».

В ответ Келлог сказал: «Я слышал, что Зеленский сказал в пятницу, когда он обратился к нации. Это часть их позерства. Я это понимаю». Келлог подчеркнул, что Киеву необходимо «принять несколько трудных решений», Украины сталкивается с масштабными потерями.

План США по Украине, разработанный при участии России, состоит из 28 пунктов, согласно которым Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими территориями, а Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, «что означает де-факто признание по линии соприкосновения». Украина не вступит в НАТО, в стране в течение 100 дней пройдут выборы, взамен страна получит надежные гарантии безопасности. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику.