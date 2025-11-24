 Перейти к основному контенту
Студия «Квартал 95»: кому принадлежит, какие фильмы и сериалы снимала

Содержание:

Что такое студия «Квартал 95»

Студия «Квартал-95» — это украинская компания, которая занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Компания специализируется на съемках телешоу, комедийных телесериалов, художественных фильмов, телефильмов, постановкой мюзиклов, организацией фестивалей.

Основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал» из Кривого Рога. Ныне представляет собой конгломерат из более чем десятка компаний, в том числе продюсерского центра «Лига Смеха», агентства «Квартал-Концерт» и др. Один из основателей и «лицо» студии — президент Украины Владимир Зеленский. После избрания главой государства он вышел из бизнеса и передал свою долю деловым партнерам.

Студия выпустила более 40 фильмов, мультфильмов и телесериалов. Самые известные проекты «Квартала 95» — телешоу «Вечерний Квартал» (с 2022 года — «Единый квартал»), пародийное новостное шоу «Чисто NEWS», соревновательное юмористическое шоу «Лига Смеха», талант-шоу «Рассмеши комика».

Кому принадлежит студия «Квартал 95»

По данным сервиса YouControl, 50% в ТОВ (аналог российского ООО) «Студия Квартал 95» принадлежит бизнесмену Тимуру Миндичу, 37,5% — Сергею Шефиру и 12,5% — Андрею Яковлеву. Ранее одним из владельцев являлся Владимир Зеленский, который после вступления в должность президента Украины избавился от всех активов и передал свою долю в «Квартале 95» братьям Шефирам. Ранее, еще будучи кандидатом в президенты, он продал долю в российском кинобизнесе, которой владела зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, Андрею Яковлеву.

По данным декларации о доходах, в 2018 году Зеленский заработал от участия в «Квартале 95» 4,2 млн гривен (около $160 тыс. в ценах того года), в 2019-м он получил от студии роялти в размере 4,8 млн гривен ($205,9 тыс.), а также компенсацию в размере 104 тыс. гривен ($4,3 тыс.) за пользование торговой маркой.

Из утечек Pandora Papers следовало, что ряд компаний, связанных с Зеленским, Шефирами, Бакановым и Яковлевым, были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях — на Кипре, в Белизе и Британских Виргинских островах.

Основатели и известные актеры

Студия была основана в 2003 году Владимиром Зеленским, а также братьями Сергеем и Борисом Шефирами. Название происходит от существующей с 1997 года криворожской команды КВН «95-й квартал». Она, в свою очередь, названа по одному из районов и одноименной площади в центре Кривого Рога, откуда родом сооснователи проекта. Команда дебютировала в 1998 году в Сочи, а в 1999-2001 годы три сезона играла в высшей лиге украинского КВН.

В проектах студии участвуют актеры Александр Пикалов, Евгений Кошевой, Елена Кравец (в 2015-2019 году исполняла одну из главных ролей в сериале «Слуга народа»), Юрий Корявченков (до 2019 года), комик и пародист Юрий Великий, актер и комик Владимир Мартынец, актер и телеведущий Юрий Крапов, сценаристка Елена Зеленская (супруга Владимира Зеленского), телеактер и юморист Юрий Ткач. В 2003-2013 годы с «Кварталом» сотрудничал одноклассник Зеленского, сценарист и актер Денис Манжосов.

Телевизионные проекты студии «Квартал 95»

В декабре 2003 года студия совместно с украинским телеканалом «1 + 1» и российским СТС начала работу над циклом из пяти концертов, четыре из которых транслировались в следующем году по «1 + 1».

С 2004-го студия сотрудничала с каналом «Интер» («Інтер»), в начале 2005-го совместно с телеканалом «Студия» работала над проектом «Вечерний квартал». В следующем году этот проект получил главную награду в области журналистики «Золотое перо». В 2007-м на канале «Интер» выходили развлекательные программы студии — «Бойцовский клуб», утреннее шоу выходного дня «Украина, вставай!» и «Сделано в Украине». В том же году было основано кинопродюсерское подразделение — компания «КиноКвартал», которую возглавил сценарист и режиссер Андрей Яковлев. Первой картиной стала романтическая комедия «Любовь в большом городе» по сценарию Марюса Вайсберга, вышедшая в 2009 году (совместно с российской «Леополис»). В 2010 году Владимир Зеленский стал генеральным продюсером «Интера», при его участии на телеканале с 2011-го выходили «Неделя с Кварталом», «МАЙDАН’S», «Легенда», «Вкусная лига». С 2012 года студия начала сотрудничество с телеканалом «1 + 1».

В 2011 году «Квартал-95» запустил собственный проект — телешоу талантов «Рассмеши комика», в 2012-м — телешоу «Вечерний Киев», в 2015-м — турнир юмористов «Лига Смеха».

В ноябре 2015 года на канале «1 + 1» стартовал первый сезон сериала «Слуга народа» режиссера Алексея Кирющенко с Зеленским в главной роли. Он стал самым рейтинговым шоу осени 2015 года на украинском телевидении, был продан в Казахстан, Литву, Эстонию, в сентябре 2017-го права на него приобрела Netflix. В декабре 2019-го сериал транслировался на российском телевидении на канале ТНТ, однако после показа трех серий его сняли с эфира. В мае 2019-го права на показ сериала приобрел «Яндекс».

С 2018 года в эфир выходило шоу «Женский квартал». В 2021 году вышел первый 3D-анимационный фильм «Гулливер возвращается» (премьера состоялась в июне 2021-го на Шанхайском международном кинофестивале)

С марта 2022 года в рамках телемарафона транслировались выпуски пародийного новостного шоу «Байрактар News» (ныне «Чисто NEWS»). В августе того же года «Вечерний квартал» и «Женский квартал» объединяются в «Единый квартал», первый телевизионный концерт проекта был приурочен ко Дню независимости Украины.

«Квартал 95» после ухода Зеленского

Ряд соратников и коллег Зеленского, в частности братья Шефир, приняли участие в его предвыборной кампании и выступили ее спонсорами. После избрания сооснователя и художественного руководителя президентом ряд его коллег по студии перешли на работу в новое правительство. По данным НКО «Комитет избирателей Украины», в первый год президентства Зеленского порядка 30 человек, работавших с ним в «Квартале-95» и дочерних структурах, получили должности в органах исполнительной власти, нардепами, членами наблюдательных советов. Среди них:

  • кинопродюсер Андрей Ермак (возглавляет офис президента с февраля 2020 года);
  • исполнительный продюсер «Квартала-95» Сергей Трофимов (в 2019-2020-е был первым заместителем главы ОП Андрея Богдана, затем — внештатным советником ОП в 2020-2024 годы);
  • сценарист и креативный продюсер сериала «Слуга народа» Юрий Костюк (замруководителя главы ОП в 2019-2021, советник президента)
  • директор студии Сергей Шефир (первый помощник президента в 2019-2024 годы);
  • директор по развитию студии Ирина Победоносцева (глава департамента информационной политики ОП);
  • главный юрист компании Иван Баканов (глава СБУ в 2019-2022 годы)
  • креативный директор студии Сергей Сивохо (советник секретаря СНБО Украины);
  • муж сценаристки «Квартала» и знакомый Зеленского Владислав Бухарев (советник главы МВД с 2020 года, глава Службы внешней разведки Украины в 2019 году, первый зампредседателя СБУ в 2019 году);
  • сотрудница «Квартала-95» в Запорожье Марина Кудерчук (председатель Государственного агентства Украины по кинематографу в 2020-2024);
  • руководительница пресс-службы «Квартала» Татьяна Руденко (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания).

В Верховную раду были избраны актер студии Юрий Корявченков, сценарист Александр Кабанов, руководитель «Квартал-Концерт» Максим Ткаченко, директор управления и развития цифровых продуктов Алена Хоменко, менеджер по маркетингу Ольга Руденко, бизнес-партнер студии Александр Качура, сотрудник «Квартал-Концерта» Владимир Воронов.

Уход в политику Владимира Зеленского и его коллег, в том числе Юрия Корявченкова, негативно сказались на популярности проектов студии. Доля телезрителей «Вечернего квартала», по данным Индустриального телевизионного комитета, в первой половине 2019-го сократилась с 28% до 13%, просмотры на YouTube опустились с 207,9 тыс. в 2018-м до 157,2 тыс. в 2021-м. Столкнувшись с уходом ряда ярких исполнителей и растущей конкуренцией со стороны «Дизель-шоу», по данным украинского Forbes, в студии решили тогда работать над созданием команды из равноценных звезд по примеру российского Comedy Club. В основном составе проектов «Квартала» оказались Евгений Кошевой, ставший лицом студии после ухода Зеленского, а также Юрий Великий, Елена Кравец, Юрий Крапов, Владимир Мартынец, Юрий Ткач.

По данным «СПАРК», в 2020 году 12 связанных с кварталом компаний получили выручку в размере 380 млн грн, прибыль — 58 млн (самый низкий показатель за три года). Отчасти это связано с сокращением выпускаемого контента, падением спроса на организацию корпоративов и других мероприятий, падением посещаемости офлайн-концертов из-за пандемии.

В то же время сервис SemanticForce, проанализировавший контент передач «Студии», показал, что в передачах избегали шутить про Зеленского и снизилось количество упоминаний Петра Порошенко. Кроме того, студийные проекты неоднократно критиковались за неуместные и неэтичные шутки. В частности, в январе 2024 года новогодний выпуск «Квартала» раскритиковали за пародию на украинскую переселенку «сіСькадовська», которую исполнили комик Юрий Великий и его коллега Ирина Гатун. Вскоре обоих исполнителей внесли в базу сайта «Миротворец». Весной того же года критику вызвал юмористический номер о начальнике Ровенского ТЦК, который обвинили в сексизме и высмеивании военных.

Коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича

В ноябре 2025 совладелец студии «Квартал 95» и соратник Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского Тимур Миндич, которому принадлежат 50% акций компании, оказался в центре громкого коррупционного скандала вокруг госконцерна «Энергоатом». По версии следствия, бизнесмен и его сообщники требовали у контрагентов откаты за контракты. Их общая сумма составила $100 млн. В отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики) и министр энергетики Светлана Гринчук. В расследовании также фигурируют имена Зеленского и бывшего министра обороны Рустема Умерова. 13 ноября 2025-го Зеленский ввел санкции против Миндича и его знакомого бизнесмена Александра Цукермана.

В пресс-службе студии заявили, что Миндич не участвует в работе компании и не влияет на творческую политику. Однако после этого ряд украинских артистов и творческих коллективов отказались участвовать в новогодних концертах 6-7 декабря «Квартала 95» во Дворце спорта в Киеве, среди них — львовский хор «Гомин», певицы Dorofeeva и KOLA, ряд артистов подверглись критике за участие в съемках.

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Квартал 95 Тимур Миндич
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
