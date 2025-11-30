 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Опрос показал падение рейтинга Зеленского вдвое из-за коррупционного дела

The Economist: рейтинг Зеленского упал вдвое на фоне коррупционного скандала
Сюжет
Военная операция на Украине

Доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому упало вдвое на фоне коррупционного скандала и связанного с ним расследования компетентных органов. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на предоставленные результаты опросов общественного мнения.

Целью опросов, которые проводили украинские власти, было выявить, насколько вероятно тот или иной кандидат одержит победу на выборах, если они состоятся в ближайшее время.

Конкретных цифр The Economist не приводит, но отмечает, что еще до того, как разразился скандал, по результатам опросов Зеленский проиграл бы на выборах бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову.

Что отставка Ермака значит для Зеленского и переговоров по мирному плану
Политика
Андрей Ермак (справа)

Рейтинг доверия к украинскому президенту, согласно опросам, которые проводил независимый Киевский международный институт социологии (КМИС), также демонстрировал постепенное снижение. В июле он составлял 58%, за месяц показатель упал на 7%. Одновременно вырос рейтинг недоверия — с 30% в июне до 35% в июле.

При этом опрос, проведенный исследовательской компанией Socis еще в декабре 2024 года показал, что уже тогда Залужный обходил Зеленского по уровню доверия, как и Буданов.

Залужный публично опровергал планы о подготовке к выдвижению на президентские выборы. Он отмечал, что считает голосование невозможным во время боевых действий (это запрещает украинская Конституция).

NYT также писала, что коррупционный скандал вокруг украинского государственного предприятия «Энергоатом» стал «разительным поворотом» в судьбе Зеленского. В расследовании, которое ведут Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционое бюро Украины (НАБУ), фигурируют люди из ближайшего окружения президента. Ослабление позиций украинского лидера отметила и The Washington Post.

Организатором коррупционной схемы следователи считают бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича. Он вместе с сообщниками требовал откаты за контракты и пользовался «дружескими отношениями» с главой государства, полагает следствие.

Материал дополняется

Владимир Зеленский Украина общественное мнение рейтинг доверия
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
