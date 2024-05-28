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Военная операция на Украине ,  
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Путин рассказал, кто на Украине — легитимная власть

Путин назвал единственной легитимной властью на Украине Верховную раду
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин сослался на Конституцию Украины в вопросе легитимности Зеленского: при военном положении продлеваются полномочия Рады, а не президента. Большинство украинцев при этом, по опросам, пока не видят необходимости в новых выборах
Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук
Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

На Украине в нынешних условиях и по «предварительной оценке» единственная легитимная власть — это Верховная рада и ее спикер. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

По его словам, Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады. Однако про продление полномочий президента из-за военного положения там ничего не говорится, добавил Путин.

Путин также сказал, что по ст. 111 украинской Конституции «в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента, тем более, что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются».

В ст. 111 определен порядок смещения президента Украины с должности в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

При этом в ст. 108 сказано: «Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины».

По мнению Путина, следует проводить «серьезный, глубокий анализ». «Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а о продлении полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано», — сказал Путин.

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Владимир Зеленский

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта, а 20 мая официально должен был завершиться пятилетний срок полномочий Зеленского, победу которого в 2019 году Кремль назвал очевидной.

С начала боевых действий на Украине введено военное положение, соответствующий закон о правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять украинскую Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. Выборы депутатов парламента должны были пройти осенью 2023 года.

Большинство украинцев (84%) не считают необходимым проводить президентские выборы до отмены военного положения, следует из результатов декабрьского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Зеленский говорил, что украинцы знают собственную Конституцию и понимают: высказывания о легитимности президента «честно говоря, скучны». «Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит», — пояснил президент Украины.

В Евросоюзе и ООН называли Зеленского легитимным президентом, несмотря на истечение срока его полномочий.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

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25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

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