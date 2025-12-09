 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп призвал к выборам на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

На Украине пора провести новые выборы, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.

«Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, украинский народ бы... у него должен быть такой выбор. И, возможно, [президент Владимир] Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы. Но у них уже давно не было выборов. Вы знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия», — сказал Трамп.

Американский лидер неоднократно призывал к проведению выборов на Украине. В феврале он назвал Зеленского «диктатором без выборов». При этом через несколько дней, отвечая на вопрос, считает ли он так по-прежнему, Трамп заявил: «Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал».

Журналистка Politico напомнила президенту о словах его сына, который двумя днями ранее допустил, что США могут прекратить поддерживать Украину. Она спросила, соответствует ли действительности. «Нет, это не так. Но это не полностью не соответствует действительности», — ответил американский лидер.

По мнению Трампа, преимущество на стороне России, поскольку «в какой-то момент, как правило, побеждает сила», а Зеленскому «придется взять себя в руки и начать принимать происходящее». На вопрос о том, считает ли он, что Украина «проиграла войну», президент США отметил, что Киев «потерял много земли».

Что касается намерения европейских стран продолжать поддержку Украины, Трамп считает, что они должны это делать, если так решили, но в целом лидеры Европы «не очень хорошо справляются со своей работой».

Также президент США заявил, что «задолго до Путина» было понимание, что Украина не вступит в НАТО. В новой Стратегии нацбезопасности США говорится, что НАТО не должно восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс». «Если разобраться, их осталось не так уж много», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, должен ли блок прекратить принимать новых членов.

Axios сообщил о давлении США на Зеленского по мирному плану
Политика
Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц (слева направо)

Выборы президента Украины состоятся только после окончания вооруженного конфликта с Россией, говорил ранее Зеленский. По словам украинского президента, он открыт «к любым выборам».

Российский президент Владимир Путин неоднократно называл Зеленского нелегитимным президентом Украины. «Мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться. <...> Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным», — рассказал в августе министр иностранных дел Сергей Лавров.

Москва называла стремление Киева в НАТО одной из причин начала военной операции. В Кремле заявили, что это является «угрожающим для нас событием». Отказ Украины от стремления в НАТО является одним из требований России для урегулирования конфликта.

Материал дополняется. 

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Украина США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
WSJ узнала об обсуждении Киева и Вашингтона графика выборов на Украине
Политика
