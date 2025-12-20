Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях

Путин накануне сообщил, что Москва в случае проведения выборов на Украине может потребовать учета голосов украинцев, проживающих в России. По словам Зеленского, украинские выборы в потерянных регионах проводиться не будут

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Украина не будет проводить выборы в утраченных регионах, ставших территорией России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с португальским премьером, передает «Укринформ».

«На неконтролируемых Украиной территориях <...> не могут проводиться выборы, потому что понятно, как они будут проводиться», — сказал он.

Зеленский признал возможные проблемы из-за большого числа украинцев, проживающих в других странах, и отметил: МИД Украины работает над созданием за рубежом инфраструктуры для проведения выборов.

Накануне российский президент Владимир Путин не исключил возможности прекратить удары в день проведения выборов в глубь территории Украины. Однако, напомнил он, на территории России проживают 5-10 млн граждан Украины, обладающих правом голосовать.

«И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации», — добавил Путин.

К проведению выборов на Украине в декабре снова призвал президент США Дональд Трамп. По его словам, отсутствие выборов ставит под сомнение приверженность страны демократическим ценностям. Украинская сторона неоднократно заявляла, что голосование может состояться только при условии обеспечения безопасности избирателей.