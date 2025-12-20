 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин накануне сообщил, что Москва в случае проведения выборов на Украине может потребовать учета голосов украинцев, проживающих в России. По словам Зеленского, украинские выборы в потерянных регионах проводиться не будут
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Украина не будет проводить выборы в утраченных регионах, ставших территорией России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с португальским премьером, передает «Укринформ».

«На неконтролируемых Украиной территориях <...> не могут проводиться выборы, потому что понятно, как они будут проводиться», — сказал он.

Зеленский признал возможные проблемы из-за большого числа украинцев, проживающих в других странах, и отметил: МИД Украины работает над созданием за рубежом инфраструктуры для проведения выборов.

Путин заявил о готовности России не бить вглубь Украины во время выборов
Политика
Фото:Трансляция прямой линии президента России Владимира Путина

Накануне российский президент Владимир Путин не исключил возможности прекратить удары в день проведения выборов в глубь территории Украины. Однако, напомнил он, на территории России проживают 5-10 млн граждан Украины, обладающих правом голосовать.

«И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации», — добавил Путин.

К проведению выборов на Украине в декабре снова призвал президент США Дональд Трамп. По его словам, отсутствие выборов ставит под сомнение приверженность страны демократическим ценностям. Украинская сторона неоднократно заявляла, что голосование может состояться только при условии обеспечения безопасности избирателей.

Читайте РБК в Telegram.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Владимир Зеленский выборы на Украине Россия
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

Материалы по теме
Путин заявил о готовности России не бить вглубь Украины во время выборов
Политика
Шмыгаль назвал условия для проведения выборов на Украине
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о готовности к выборам
Политика
