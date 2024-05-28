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Военная операция на Украине ,  
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Спикер Рады ответил на слова Путина о легитимной власти на Украине

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Военная операция на Украине
Путин назвал единственной легитимной властью на Украине парламент и его спикера Стефанчука. Тот в ответ указал: Конституция предусматривает, что, пока новый президент не избран, полномочия исполняет предыдущий — Зеленский
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук (Фото: офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает оставаться главой государства в условиях военного положения в соответствии с Конституцией, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в Facebook (владелец Meta запрещен и признан экстремистской организацией в России).

«Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: «Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины». В демократических обществах это называется непрерывностью власти», — написал политик.

Он подчеркнул, что в соответствии с Конституцией и другими законами президентом остается Зеленский.

Об этом Стефанчук заявил после слов российского президента Владимира Путина, заявившего, что единственная легитимная власть — это Верховная рада и ее спикер, которым является Стефанчук. Путин сослался на статью 111 Конституции Украины. Путин рассказал, что украинская Конституция предусматривает продление полномочий Верховной рады в случае объявления военного положения, «а о продлении полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано».

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Владимир Зеленский

Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта, а 20 мая должен был официально завершиться пятилетний срок полномочий Зеленского. Его победу в 2019 году Кремль называл очевидной.

С начала полномасштабных боев на Украине введено военное положение, голосование отложили. Закон о правовом режиме военного положения (ст. 19) запрещает в этих условиях менять украинскую Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. Выборы в новый созыв Верховной рады должны были пройти полгода назад, осенью 2023-го.

Большинство украинцев (84%) не считают необходимым проводить президентские выборы до отмены военного положения, следует из результатов декабрьского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

США, Евросоюз и ООН сообщали, что считают Зеленского легитимным президентом. В Брюсселе подчеркнули, что Киев не может организовать выборы из-за вооруженного конфликта. 

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Владимир Путин

политик, президент России
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