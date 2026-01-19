 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава ЦИК Украины заявил об огромных трудностях при организации выборов

Глава ЦИК Украины заявил об огромных трудностях при организации выборов в стране
Сюжет
Военная операция на Украине
Олег Диденко
Олег Диденко (Фото: Yuliia Dysa / Reuters)

Украина столкнется с огромными трудностями при организации первых выборов после начала военной операции, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко в интервью Reuters.

Он пояснил, что проведению голосования препятствуют разрушенная инфраструктура и невозможность обеспечить безопасность избирателей. Кроме того, миллионы граждан находятся за границей или на линии фронта. Диденко также отметил, что обновление реестра избирателей и подготовка к голосованию потребуют времени. Еще одной непростой задачей он назвал обеспечение избирательных прав военнослужащих.

«Вопросы избирательного права в Украине в мирное время были очень сложными: они не решались быстро или легко. Так что сейчас эти вопросы стали еще сложнее, потому что проблем значительно больше», — признал Диденко.

По мнению председателя ЦИК, обязательное условие для любых выборов — прекращение огня и создание безопасности для избирателей. Для организации голосования за рубежом существующей сети в 102 избирательных участка при посольствах недостаточно, а онлайн-голосование или голосование по почте комиссия считает слишком уязвимыми для внешнего вмешательства.

Диденко также отметил, что не может быть речи о проведении выборов на «оккупированной земле», однако Украина обеспечит право голоса для тех, кто сможет добраться до подконтрольной Киеву территории.

Трамп призвал к выборам на Украине
Политика
Дональд Трамп

Выборы президента на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года, но не были проведены из-за военного положения. В мае истек пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского. С тех пор Москва считает его нелегитимным президентом.

В декабре 2025 года Трамп призвал к выборам на Украине.

«Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, украинский народ бы... у него должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы. Но у них уже давно не было выборов. Вы знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия», — сказал Трамп.

Позже Зеленский прокомментировал слова Трампа во время визита в Италию. Он заявил, что готов к выборам. Президент Украины отметил, что для проведения выборов необходимо решить вопросы безопасности, организации голосования для военных и законодательства, которое разрешит провести выборы в условиях военного положения.

«Прошу США, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. Тогда в течение 60–90 дней Украина будет готова к их проведению», — отметил украинский президент.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Украина выборы президента голосование ЦИК Украины
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Проведет ли Украина выборы и референдум о мире в 2026 году
Политика
Спикер Рады назвал условия для выборов на Украине
Политика
Путин заявил о готовности России не бить вглубь Украины во время выборов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 17:49
Датский генерал опроверг слова Трампа о российских кораблях у Гренландии Политика, 20:53
Защитник сборной Англии Марк Гехи перешел в «Манчестер Сити» Спорт, 20:49
Стали известны место и дата похорон модельера Валентино Гаравани Общество, 20:45
Трамп ответил на вопрос о применении силы в Гренландии Политика, 20:41
На ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии по линии «Ферросплавная-1» Общество, 20:36
Президент Болгарии решил уйти в отставку Политика, 20:32
Россиян допустили на юниорские турниры по бейсболу и софтболу Спорт, 20:31
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Глава ЦИК Украины заявил об огромных трудностях при организации выборов Политика, 20:31
FIS допустила на международные старты еще трех российских спортсменов Спорт, 20:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:10
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили Политика, 19:57
Умер основатель дома моды Valentino Общество, 19:54
Профсоюз предупредил об износе железной дороги до аварии под Кордовой Общество, 19:45