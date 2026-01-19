Глава ЦИК Украины заявил об огромных трудностях при организации выборов
Украина столкнется с огромными трудностями при организации первых выборов после начала военной операции, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко в интервью Reuters.
Он пояснил, что проведению голосования препятствуют разрушенная инфраструктура и невозможность обеспечить безопасность избирателей. Кроме того, миллионы граждан находятся за границей или на линии фронта. Диденко также отметил, что обновление реестра избирателей и подготовка к голосованию потребуют времени. Еще одной непростой задачей он назвал обеспечение избирательных прав военнослужащих.
«Вопросы избирательного права в Украине в мирное время были очень сложными: они не решались быстро или легко. Так что сейчас эти вопросы стали еще сложнее, потому что проблем значительно больше», — признал Диденко.
По мнению председателя ЦИК, обязательное условие для любых выборов — прекращение огня и создание безопасности для избирателей. Для организации голосования за рубежом существующей сети в 102 избирательных участка при посольствах недостаточно, а онлайн-голосование или голосование по почте комиссия считает слишком уязвимыми для внешнего вмешательства.
Диденко также отметил, что не может быть речи о проведении выборов на «оккупированной земле», однако Украина обеспечит право голоса для тех, кто сможет добраться до подконтрольной Киеву территории.
Выборы президента на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года, но не были проведены из-за военного положения. В мае истек пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского. С тех пор Москва считает его нелегитимным президентом.
В декабре 2025 года Трамп призвал к выборам на Украине.
«Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, украинский народ бы... у него должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы. Но у них уже давно не было выборов. Вы знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия», — сказал Трамп.
Позже Зеленский прокомментировал слова Трампа во время визита в Италию. Он заявил, что готов к выборам. Президент Украины отметил, что для проведения выборов необходимо решить вопросы безопасности, организации голосования для военных и законодательства, которое разрешит провести выборы в условиях военного положения.
«Прошу США, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. Тогда в течение 60–90 дней Украина будет готова к их проведению», — отметил украинский президент.
