Глава ЦИК Украины заявил об огромных трудностях при организации выборов

Олег Диденко (Фото: Yuliia Dysa / Reuters)

Украина столкнется с огромными трудностями при организации первых выборов после начала военной операции, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко в интервью Reuters.

Он пояснил, что проведению голосования препятствуют разрушенная инфраструктура и невозможность обеспечить безопасность избирателей. Кроме того, миллионы граждан находятся за границей или на линии фронта. Диденко также отметил, что обновление реестра избирателей и подготовка к голосованию потребуют времени. Еще одной непростой задачей он назвал обеспечение избирательных прав военнослужащих.

«Вопросы избирательного права в Украине в мирное время были очень сложными: они не решались быстро или легко. Так что сейчас эти вопросы стали еще сложнее, потому что проблем значительно больше», — признал Диденко.

По мнению председателя ЦИК, обязательное условие для любых выборов — прекращение огня и создание безопасности для избирателей. Для организации голосования за рубежом существующей сети в 102 избирательных участка при посольствах недостаточно, а онлайн-голосование или голосование по почте комиссия считает слишком уязвимыми для внешнего вмешательства.

Диденко также отметил, что не может быть речи о проведении выборов на «оккупированной земле», однако Украина обеспечит право голоса для тех, кто сможет добраться до подконтрольной Киеву территории.

Выборы президента на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года, но не были проведены из-за военного положения. В мае истек пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского. С тех пор Москва считает его нелегитимным президентом.

В декабре 2025 года Трамп призвал к выборам на Украине.

«Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, украинский народ бы... у него должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы. Но у них уже давно не было выборов. Вы знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия», — сказал Трамп.

Позже Зеленский прокомментировал слова Трампа во время визита в Италию. Он заявил, что готов к выборам. Президент Украины отметил, что для проведения выборов необходимо решить вопросы безопасности, организации голосования для военных и законодательства, которое разрешит провести выборы в условиях военного положения.

«Прошу США, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. Тогда в течение 60–90 дней Украина будет готова к их проведению», — отметил украинский президент.