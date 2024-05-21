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Военная операция на Украине ,  
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ООН будет считать Зеленского президентом, несмотря на не прошедшие выборы

В ООН заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным президентом Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
ООН продолжает считать действующего президента Украины главой государства, заявили в организации. Путин говорил, что легитимность Зеленского имеет значение для России
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

ООН продолжит считать Владимира Зеленского президентом Украины, хотя формально срок его полномочий на посту главы государства истек 20 мая, заявил журналистам представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — сказал он (цитата по ТАСС).

Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, 20 мая того же года он вступил в должность. Глава государства избирается сроком на пять лет, выборы должны были пройти в марте 2024 года. В соответствии с Конституцией страны, их проведение запрещено в условиях военного положения (оно действует с начала полномасштабных боев в феврале 2022 года).

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В ноябре 2023-го главы фракций в Верховной раде подписали меморандум, по которому выборы можно провести только после того, как в стране закончатся боевые действия. Председатель украинского ЦИК Олег Диденко говорил, что с учетом военного положения полномочия украинского лидера после 20 мая будут продлены автоматически до проведения новых выборов. Это подтвердил министр юстиции Денис Малюська.

Тем не менее, на протяжение 2023 года западные партнеры призывали Украину все же провести президентские выборы. Зеленский называл их неприемлемыми во время вооруженного конфликта, поскольку «все силы обороны живут совсем другими эмоциями».

В Кремле говорили, что Россия заявит о своей позиции по поводу легитимности Зеленского ближе к 21 мая. Владимир Путин подчеркивал, что она имеет значение для России, поскольку судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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