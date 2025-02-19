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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил о необходимости провести выборы на Украине

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Военная операция на Украине
По мнению Трампа, рейтинг Зеленского снизился до 4%, а в стране «давно не было выборов». Ранее президент Украины посоветовал сменить гражданство тем, кто выступает за проведение выборов

Проведение выборов на Украине необходимо, если Киев хочет получить место за столом переговоров в рамках урегулирования конфликта с Россией, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции во Флориде

«Я бы сказал, что, знаете, когда они (Украина — РБК) хотят место за столом, можно сказать, что люди должны сказать, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы», — сказал Трамп.

Президент США считает, что рейтинг действующего украинского президента Владимира Зеленского опустился до 4%. По словам республиканца, на Украине «давно не было выборов».

Трамп отметил, что к процедуре Украину толкает не Россия, а ситуация в стране. Американский президент также подчеркнул, что Зеленский «не знает», куда была направлена половина денег, которые США выделили Украине.

Зеленский одержал победу на президентских выборах в 2019 году. Тогда он набрал свыше 73% голосов. Очередные выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения, которое продлевается каждые три месяца с февраля 2022 года.

Зеленский выступил против выборов до окончания конфликта с Россией
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Ранее Зеленский отмечал, что выборы президента Украины состоятся только после окончания вооруженного конфликта с Россией. По словам украинского президента, он открыт «к любым выборам».

В середине февраля, в ходе Мюнхенской конференции, Зеленский заявил, что украинцы против проведения выборов во время военных действий. Гражданам, которые выступают за процедуру, президент страны посоветовал сменить гражданство.

Российский президент Владимир Путин неоднократно называл Зеленского нелегитимным президентом Украины. В январе Путин заявил, что даже с учетом этого обстоятельства Россия готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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