Стефанчук заявил, что Рада не собирается подписывать документы с Россией

Руслан Стефанчук (Фото: Alessandro Della Valle / EPA / ТАСС)

Для подписания каких-либо документов с Россией у Украины нет оснований, заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в интервью изданию «РБК-Украина».

«Украина хочет мира больше всего, но не мира любой ценой. <...> Украина готова к тому, чтобы начать с 30-дневного перемирия» — сказал Стефанчук.

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает исполнять обязанности главы государства до того момента, как в должность вступит новый президент. Стефанчук отметил, что именно Зеленский, согласно конституции, является гарантом закона и официально представляет страну на международной арене.

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