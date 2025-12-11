 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Шмыгаль назвал условия для проведения выборов на Украине

Военная операция на Украине

Проведение выборов на Украине возможно только при наличии безопасных и комфортных условий, заявил глава Минобороны страны Денис Шмыгаль на форуме по безопасности в американском Аспене.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность процесса голосования, в том числе на передовой, а также возможность участия военнослужащих и допуск иностранных наблюдателей в зону боевых действий для контроля за ходом выборов.

«Таким образом, если мы найдем безопасный и очень комфортный подход и условия для проведения выборов в Украине, то мы абсолютно готовы», — добавил он.

Медведев заявил, что Зеленскому не быть тем, кто подпишет мирный договор
Дмитрий Медведев

Выборы президента на Украине должны были пройти в марте 2024-го, но перенесены на неопределенный срок из-за действующего в стране военного положения. В мае того же года истек пятилетний срок полномочий Зеленского. Киев настаивает, что президент Украины законно занимает свой пост до избрания следующего согласно Конституции. В Москве, однако, считают, что легитимность нынешнего президента Украины «закончилась».

Ранее, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сможет провести выборы в ближайшие 60–90 дней при условии помощи западных партнеров в обеспечении безопасности. Он подчеркнул, что готов к выборам, но указал на нерешенные вопросы.

«Прежде всего, безопасность — как это провести, как это сделать под обстрелами, под ракетами. Что касается наших военных, вопрос, как они будут голосовать. И второй вопрос — законодательная основа для легитимности проведения выборов», — сказал он.

