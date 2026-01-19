 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский уступил Залужному и Буданову в рейтинге доверия украинцев

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Украинский президент Владимир Зеленский в рейтинге доверия украинцев уступил послу Украины в Великобритании и бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также главе своего офиса Кириллу Буданову. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос проводился 9–14 января 2026 года на подконтрольной Киеву территории Украины методом телефонного интервью среди 601 респондента.

Президент Украины занял третье место в общем рейтинге: ему доверяют 62% опрошенных, не доверяют — 34% (баланс доверия +28%)

Возглавившему рейтинг Залужному доверяют 72% опрошенных украинцев, не доверяют 21% (баланс доверия +51%). Такой же баланс у Буданова — 70% респондентов доверяют ему, 19% — нет.

The Times назвала человека, способного заменить Зеленского
Политика
Валерий Залужный

Залужный регулярно занимает первые места в социологических опросах на Украине. The Economist сообщал, что еще до коррупционного скандала в ноябре Зеленский уступил бы ему в возможной президентской гонке, а после скандала уровень доверия к действующему президенту снизился вдвое.

При этом сам генерал заявлял, что не собирается участвовать в выборах и считает их проведение недопустимым в условиях боевых действий.

По данным The Guardian, Залужный ранее отказался входить в команду Зеленского, но пообещал не критиковать президента публично до окончания боевых действий и не создавать проблем администрации. Он также заявил, что если решит идти в политику, то сообщит об этом лично.

