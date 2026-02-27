Боксер Усик обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Первое место в рейтинге доверия Ipsos занимает Залужный — у него 63%. Усик набрал 56%, а Буданов — 55%, что также больше, чем 49% у Зеленского

Александр Усик (Фото: Dmitry Niko / Shutterstock)

Президент Украины Владимир Зеленский занял четвертое место в рейтинге доверия жителей страны. Такой результат показал опрос, проведенный компанией Ipsos, передает «Страна».

Опрос проводился в феврале. Рейтинг доверия Зеленскому составил 49%.

Первое место занял бывший главком ВСУ Валерий Залужный (63%). Второе место досталось боксеру Александру Усику — ему доверяют 56% опрошенных.

На третьем месте — глава офиса президента Кирилл Буданов: он набрал 55%.

О том, что Залужному и Буданову жители Украины доверяют больше, чем Зеленскому, свидетельствовали и результаты предыдущих опросов. Так, в январе опрос независимого Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что Зеленскому доверяли 62% украинцев, а Залужному — 72%. У Буданова рейтинг доверия тогда составил 70%.

Усик в феврале в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) пошутил, что мог бы принять участие в следующих выборах президента Украины. Он сказал, что считает коррупцию главной проблемой Украины. В ответ пранкер, представившийся президентом Польши Каролем Навроцким, поинтересовался у боксера, не рассматривает ли он проблемы в стране как шанс стать президентом Украины.

«Может быть. Но это очень сложно. Если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание, я пойду работать на благо своей страны», — пошутил в ответ Усик.

Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Президентские выборы на Украине не проводились из-за действия военного положения — Конституция страны запрещает проводить голосование в условиях этого режима. При этом Зеленский неоднократно подчеркивал, что Киев готов к выборам. Однако он утверждал, что против них выступают 90% жителей Украины.