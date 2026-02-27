 Перейти к основному контенту
Политика
0

Боксер Усик обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Ipsos: боксер Александр Усик обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев
Первое место в рейтинге доверия Ipsos занимает Залужный — у него 63%. Усик набрал 56%, а Буданов — 55%, что также больше, чем 49% у Зеленского
Александр Усик
Александр Усик (Фото: Dmitry Niko / Shutterstock)

Президент Украины Владимир Зеленский занял четвертое место в рейтинге доверия жителей страны. Такой результат показал опрос, проведенный компанией Ipsos, передает «Страна».

Опрос проводился в феврале. Рейтинг доверия Зеленскому составил 49%.

Первое место занял бывший главком ВСУ Валерий Залужный (63%). Второе место досталось боксеру Александру Усику — ему доверяют 56% опрошенных.

На третьем месте — глава офиса президента Кирилл Буданов: он набрал 55%.

Фон дер Ляйен в четвертый раз за полгода избежала вотума недоверия
Политика
Урсула фон дер Ляйен

О том, что Залужному и Буданову жители Украины доверяют больше, чем Зеленскому, свидетельствовали и результаты предыдущих опросов. Так, в январе опрос независимого Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что Зеленскому доверяли 62% украинцев, а Залужному — 72%. У Буданова рейтинг доверия тогда составил 70%.

Усик в феврале в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) пошутил, что мог бы принять участие в следующих выборах президента Украины. Он сказал, что считает коррупцию главной проблемой Украины. В ответ пранкер, представившийся президентом Польши Каролем Навроцким, поинтересовался у боксера, не рассматривает ли он проблемы в стране как шанс стать президентом Украины.

«Может быть. Но это очень сложно. Если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание, я пойду работать на благо своей страны», — пошутил в ответ Усик.

Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Президентские выборы на Украине не проводились из-за действия военного положения — Конституция страны запрещает проводить голосование в условиях этого режима. При этом Зеленский неоднократно подчеркивал, что Киев готов к выборам. Однако он утверждал, что против них выступают 90% жителей Украины.

Выборы на Украине: возможные даты, рейтинг Залужного и давление Трампа
База знаний
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Валерий Залужный
Валерий Залужный
посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов
глава офиса президента Украины
4 января 1986 года
