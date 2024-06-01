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Военная операция на Украине ,  
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В Госдепе высказались о легитимности Зеленского

Госдеп: США не изменили для себя статус Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

США не изменили свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского, несмотря на истечение срока его полномочий в качестве президента Украины.

«Мы отсылаем вас к комментариям представителя [Госдепа Мэттью] Миллера от 25 марта», — заявили в Госдепартаменте агентству «РИА Новости» в ответ на вопросу, какую позицию занимают США в отношении статуса Зеленского.

Миллер 25 марта заявил, что США считают сложным проведение выборов президента Украины в условиях боевых действий. Он подчеркнул, что этот вопрос должны решать власти и население страны.

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31 марта 2024 года на Украине должны были пройти выборы президента — согласно Конституции, их проводят в последнее воскресенье марта в год, когда истекают полномочия действующего главы государства. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, однако выборы так и не были назначены.

Власти Украины объяснили отказ от проведения выборов действующим в стране военным положением. Закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

В Евросоюзе и ООН заявили, что продолжат считать Зеленского президентом, несмотря на истечение срока его полномочий. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины «закончилась». Единственной легитимной властью в нынешних условиях он назвал Верховную раду и ее спикера. Сейчас этот пост занимает Руслан Стефанчук.

Сам Зеленский сказал, что его пять лет на посту главы Украины «еще не закончились» — по его словам, «из-за военного положения они продолжаются». Он заявил, что его «не сильно беспокоит» обсуждение его нелегитимности. Спикер Рады подчеркнул, что в соответствии с Конституцией и другими законами президентом Украины остается Зеленский.

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Военная операция на Украине Владимир Зеленский Госдепартамент США
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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