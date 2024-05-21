В ЕС признали легитимность Зеленского на посту президента Украины

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Представители Евросоюза продолжают считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

По его словам, на Украине общество и политики не сомневаются в том, кто является легитимным президентом. «И у нас тоже нет никаких сомнений в том, кто является президентом Украины. Это Зеленский», — сказал он (цитата по ТАСС).

Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, 20 мая того же года он вступил в должность. Глава государства избирается сроком на пять лет, выборы должны были пройти в марте 2024 года. Конституция Украины напрямую запрещает проведение во время военного положения только парламентских выборов, запрет на проведение президентских выборов в этом случае есть в других законах.

По словам Стано, у Украины сейчас нет возможности организовать выборы из-за конфликта с Россией.

В ноябре 2023-го главы фракций в Верховной раде подписали меморандум, по которому выборы можно провести только после того, как в стране закончатся боевые действия. Председатель украинской ЦИК Олег Диденко говорил, что с учетом военного положения полномочия украинского лидера после 20 мая будут продлены автоматически до проведения новых выборов. Это подтвердил министр юстиции Денис Малюська.

В Кремле говорили, что Россия заявит о своей позиции по поводу легитимности Зеленского ближе к 21 мая. Владимир Путин подчеркивал, что она имеет значение для России, поскольку судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.