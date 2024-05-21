В ЕС признали легитимность Зеленского на посту президента Украины
Представители Евросоюза продолжают считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
По его словам, на Украине общество и политики не сомневаются в том, кто является легитимным президентом. «И у нас тоже нет никаких сомнений в том, кто является президентом Украины. Это Зеленский», — сказал он (цитата по ТАСС).
Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, 20 мая того же года он вступил в должность. Глава государства избирается сроком на пять лет, выборы должны были пройти в марте 2024 года. Конституция Украины напрямую запрещает проведение во время военного положения только парламентских выборов, запрет на проведение президентских выборов в этом случае есть в других законах.
По словам Стано, у Украины сейчас нет возможности организовать выборы из-за конфликта с Россией.
В ноябре 2023-го главы фракций в Верховной раде подписали меморандум, по которому выборы можно провести только после того, как в стране закончатся боевые действия. Председатель украинской ЦИК Олег Диденко говорил, что с учетом военного положения полномочия украинского лидера после 20 мая будут продлены автоматически до проведения новых выборов. Это подтвердил министр юстиции Денис Малюська.
В Кремле говорили, что Россия заявит о своей позиции по поводу легитимности Зеленского ближе к 21 мая. Владимир Путин подчеркивал, что она имеет значение для России, поскольку судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования