Проведет ли Украина выборы и референдум о мире в 2026 году В конце 2025-го в Раде начали готовить закон о выборах в условиях боевых действий

Власти Украины долго отвергали возможность выборов в условиях боевых действий, но в конце 2025 года на фоне мирных переговоров начали к ним готовиться, как и к референдуму по мирному соглашению. Подробнее — в материале РБК

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Что власти Украины говорят про референдум о мире

В декабре 2025 года на фоне активизации переговоров о предложенном США мирном плане президент Украины Владимир Зеленский заявил: согласованные с Вашингтоном и Москвой условия мира должен одобрить народ Украины, для этого Киев готов вынести мирное соглашение на референдум. Речь идет о плане из 20 пунктов (текст в редакции США и Украины, который не получил одобрения России), который, по утверждению украинского лидера, согласован на 90% — из 20 пунктов не согласованными остаются два.

Самый проблемный — вопрос территорий, именно из-за него власти Украины хотят вынести мирный план на плебисцит. Компромисса пока нет: Москва требует, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) ушли со всей территории Донбасса, включая неподконтрольную Москве, Киев же готов заморозить нынешнюю линию фронта, но выводить войска с контролируемых ВСУ территорий отказывается.

«Мы не можем просто выйти с наших территорий. Это за пределами нашего закона. Это не только о законе — там живут люди, там находится наша армия», — заявил Зеленский 29 декабря в интервью Fox News после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. По словам Зеленского, на этих территориях живут 300 тыс. граждан Украины, которых она не может «просто потерять». Президент Украины ссылается, как и раньше, на Конституцию республики: в ней в статье 2 сказано, что территория республики «в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна».

Возможный компромисс, который готов обсуждать Киев, — создание на подконтрольной ему территории Донбасса «свободной экономической зоны» с особыми правилами, как предлагают США. «Речь идет не только о праве, но и о реальности на земле. Поэтому мы предложили, как я считаю, компромисс: создание свободной экономической зоны. Если мы отходим на несколько километров, то Россия должна предпринять зеркальные шаги и также отвести силы на несколько километров», — сказал Зеленский.

Россия эту идею публично не оценивала. Как заявил 29 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментировать отдельные пункты переговоров Кремль считает нецелесообразным.

Так или иначе идея референдума пока существует в общих чертах и не окончательная. Зеленский на совместной с Трампом пресс-конференции 28 декабря допустил, что выносить мирный план на всенародное голосование и не понадобится, — за него может проголосовать Верховная рада. «Есть возможность проголосовать в парламенте или провести референдум. Если план будет сложным для нашего общества, конечно, общество должно голосовать и выбирать. Это земля нашего народа, многих поколений», — пояснил он.

При каких условиях Украина готова провести выборы

О проведении выборов украинская власть говорит более конкретно, чем про референдум по мирному плану. 9 декабря Зеленский заявил, что готов провести выборы в условиях военного положения. Для этого надо решить две проблемы: безопасности («как это сделать под ударами») и законодательства, которое обеспечило бы их легитимность. Если это удастся, то в течение 60–90 дней республика к их проведению будет готова, сказал Зеленский, после того как в интервью Politico Трамп сказал, что выборы все же должны пройти.

Чуть позже президент Украины уточнил, что «как минимум на период избирательного процесса и голосования» должно быть обеспечено прекращение огня. Такое же требование он обозначил и к проведению референдума о мирном плане — в этом случае Киев требует минимум 60 дней.

Россия однозначного согласия на это не дала. Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявил, что Россия в условиях конфликта проводила у себя все выборы — президентские, региональные, муниципальные — и что Киев мог бы «сделать то же самое». «Если они хотят использовать выборы исключительно для того, чтобы остановить наступательный порыв российских войск, то это неправильный выбор, — сказал Путин. — <…> Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине, хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования». И добавил: в России проживают от пяти до десяти миллионов граждан Украины, поэтому Москва «вправе потребовать» от организаторов голосования дать им право голоса на российской территории.

28 декабря помощник президента России Юрий Ушаков, раскрывая детали телефонного разговора Путина и Трампа, заявил: Москва и Вашингтон сходятся в том, что «вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий».

Очередные парламентские и президентские выборы на Украине должны были пройти в октябре 2023-го и 31 марта 2024 года соответственно. Официально срок полномочий президента Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Для проведения выборов должно перестать действовать военное положение, которое было введено 24 февраля 2022 года и с тех пор продлевается каждые три месяца. Закон о его правовом режиме (ст. 19) запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. В начале 2025 года Зеленский говорил, что об отмене военного положения «можно думать», если у Украины «останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности». В Раде преобладает мнение, что не нужно проводить выборы в военное время: в ноябре 2023 года парламентские фракции приняли декларацию, что до завершения конфликта их быть не должно и можно будет провести не ранее чем через полгода после отмены военного положения.

Украинские власти не уточняют, о каких выборах ведет речь, — президентских или парламентских. Судя по тому, что Россия заявляет о нелегитимности украинского руководства с упором на истекший срок Зеленского, имеются в виду выборы главы государства.

Как Киев готовится к выборам

22 декабря спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы для разработки законопроекта о выборах в условиях военного положения. В нее вошли 62 человека — представители всех фракций и парламентских групп, а также Центризбиркома и гражданского общества; группу возглавил первый вице-спикер Рады, новоизбранный председатель правящей партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Ее первое заседание состоялось 26 декабря.

По словам Стефанчука, перед рабочей группой стоит четыре задачи:

как обеспечить возможность голосования для военных и их право быть избранными;

голосование граждан, которые находятся за рубежом;

проведение выборов на подконтрольных России территориях. «Мы не хотим, чтобы агрессор использовал эту ситуацию — в случае непроведения или ограниченного проведения выборов,— как то, что Украина якобы добровольно отказалась от этих территорий», — пояснил спикер Рады (здесь и далее его цитаты — по «РБК-Украина»);

присутствие международных наблюдателей — чтобы выборы были признаны демократическими.

«Этот закон будет одноразового использования — именно для этих выборов. Далее, я надеюсь, мы перейдем на платформу, предусмотренную в Конституции, избирательного кодекса и будем двигаться по этому пути», — подчеркнул Стефанчук.

О том, что подготовка к выборам фактически началась, 23 декабря сообщил лидер фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия. Он пояснил, что за все время полномасштабных боевых действий украинский ЦИК впервые возобновил работу государственного реестра избирателей. «Это фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и, как следствие, его актуализации, — написал он в своем телеграм-канале. — Обновление реестра избирателей — одно из базовых условий проведения любых выборов. Война оказала большое влияние на демографические показатели, и это должно быть отражено в реестре».

По данным опроса, который 15 декабря 2025 года опубликовал Киевский международный институт социологии, 57% граждан Украины считают, что выборы возможны только после окончательного мирного соглашения и полного завершения конфликта; 25% поддерживают выборы в условиях прекращения огня и при гарантиях безопасности, 9% не против, чтобы провести голосование в условиях боевых действий.

В офисе Зеленского тем временем заявили, что на организацию голосования в 2026 году у Украины нет денег. «Объективно мы не вытянем это [организацию выборов], потому что у нас дефицитный бюджет», — сказал советник офиса Михаил Подоляк в интервью «Новини.LIVE», отметив, что приоритеты бюджета — милитаризация и социальные программы, которые компенсируют потери домохозяйств. До этого в украинском ЦИК отмечали, что в нынешних условиях и с учетом инфляции первый тур выборов обойдется бюджету в 4–5 млрд грн ($94,8–118 млн), второй — в 6,5–7 млрд ($154–166 млн).