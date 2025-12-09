Axios сообщил о попытках США отдалить Зеленского от европейских союзников

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на условия американского мирного плана по урегулированию конфликта с Россией. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в понедельник портал Axios.

Украинские чиновники, с которыми пообщалось издание, выразили мнение, что США пытаются отдалить Зеленского от европейских лидеров, чтобы иметь возможность оказывать на него более эффективное давление».

«Зеленский не может принимать столь радикальные решения без консультаций со своими ключевыми союзниками в Европе», — сказал изданию один из собеседников.

Источник также сказал, что администрация Трампа подталкивает Зеленского к быстрым действиям, в то время как европейцы советуют ему проявлять осторожность и терпение. Такое развитие событий, как пишет Axios, возмущает некоторых людей в Белом доме: они считают европейцев главным препятствием для сделки.

О том, что США ищут способы ускорить процесс переговоров и добиться от Украины уступок, ранее сообщало AFP. «Американцы давят, типа: «Быстрее, быстрее, быстрее», — сказал агентству источник.

Материал дополняется