Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на территории страны на 90 дней. Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно документам, продление начинается с 3 февраля 2026 года. Таким образом, военное положение и всеобщая мобилизация будут действовать до 4 мая.

Такое решение Верховная рада Украины приняла еще 14 января. Предложение о продлении Зеленский внес в за два дня этого.

На Украине начнут подготовку поправок о выборах при военном положении
Политика
Фото:Roman Pilipey / Getty Images

В декабря украинский президент допустил, что мобилизация могут отменить или проводить частично после подписания мирного соглашения. Зеленский, однако, заявил, что военное положение в таком случае не будет отменено немедленно после подписания соглашения, а продлится еще несколько месяцев. Это, по его словам, делает быстрое проведение парламентских и местных выборов невозможным.

Последний раз продление военного положения приняли 5 ноября 2025 года, режим действовал до февраля 2026 года.

Полина Дуганова
Украина мобилизация военное положение Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
