Зеленский продлил военное положение и мобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на территории страны на 90 дней. Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады Украины.
Согласно документам, продление начинается с 3 февраля 2026 года. Таким образом, военное положение и всеобщая мобилизация будут действовать до 4 мая.
Такое решение Верховная рада Украины приняла еще 14 января. Предложение о продлении Зеленский внес в за два дня этого.
В декабря украинский президент допустил, что мобилизация могут отменить или проводить частично после подписания мирного соглашения. Зеленский, однако, заявил, что военное положение в таком случае не будет отменено немедленно после подписания соглашения, а продлится еще несколько месяцев. Это, по его словам, делает быстрое проведение парламентских и местных выборов невозможным.
Последний раз продление военного положения приняли 5 ноября 2025 года, режим действовал до февраля 2026 года.
