Антон Силуанов остановил дефицит на 4%

К каким выводам пришли участники стратегической сессии Московского финансового форума

Спад экономики России окажется меньше, чем в других странах: ВВП упадет менее чем на 4%, заявил Силуанов. Оценка дефицита бюджета также улучшилась: вместо 5% — около 4% ВВП. Но итог будет зависеть от цен на нефть, говорят эксперты

Антон Силуанов (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 4% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума. Антикризисные действия правительства по поддержке экономики «попали в точку» и спад ВВП России окажется меньше, чем в других странах, считает глава Минфина. Однако для стимулирования экономики во время пандемического кризиса Минфину пришлось временно отступить от бюджетного правила.

В начале июля замминистра финансов Владимир Колычев допускал, что дефицит федерального бюджета в 2020 году может достигнуть 5 трлн руб., что составляет около 5% ВВП.

Как возник дефицит

Российская экономика была готова к снижению цен на нефть, но «таких вызовов, когда закрылись целые секторы экономики, когда люди в целях сохранения здоровья были вынуждены не выходить на работу, а быть дома, ограничивая себя в доходах и в потребительских расходах, — такого никто представить не мог», констатировал Силуанов. Для поддержки экономики и доходов населения во время пандемического кризиса Минфину пришлось распечатать резервы и прибегнуть к увеличению госзаимствований.

«Нам пришлось резко увеличить заимствования, нам пришлось прибегнуть к нашей подушке безопасности — Фонду национального благосостояния, нам пришлось и выделять приоритеты среди расходов. Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП, а изначально мы планировали профицит чуть менее 1% ВВП», — сказал глава Минфина, добавив, что пришлось сконцентрировать все ресурсы для того, чтобы отреагировать должным образом на вызовы.

Окончательный объем дефицита федерального бюджета будет зависеть от того, как поведут себя цены на нефть в оставшуюся часть года, предупредила директор Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова, призвав не считать озвученную оценку окончательной. По ее мнению, выпадающие доходы федерального бюджета из-за весеннего обвала цен на нефть нанесли более существенный удар по государственным финансам, чем незапланированные антикризисные расходы. Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent 8 сентября в Лондоне впервые с 25 июня вновь упала ниже $40 за баррель.

Колычев в начале июля говорил, что при ожидаемом дефиците в 5 трлн руб. Минфин до такой же суммы планирует увеличить общий объем госзаимствований в 2020 году при чистом размещении облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму до 4 трлн руб. (за вычетом средств, идущих на погашение ранее размещенных бумаг).

Надо ли наращивать госдолг

Глава ВТБ Андрей Костин в ходе дискуссии в рамках стратсессии форума напомнил, что перед страной стоит задача ускорения роста экономики, и предложил увеличить расходы на национальные проекты за счет наращивания внутреннего долга. Сейчас он небольшой и для его увеличения есть резерв, добавил он: «Тем более что инвестиции в отличие от социальных расходов — это инвестиции в развитие, и они дают отдачу».

Поддержки в финансовом блоке правительства позиция банкира не нашла. Правительство уже увеличивает долг, в следующем году отношение долга к ВВП приблизится к черте в 20%, предупредил Силуанов. «Мы считаем, что это не опасный уровень, но переходить за него было бы нецелесообразно. Мне казалось, что это была краткосрочная реакция на ситуацию с коронавирусом, мы ее закрыли, но дальше следовать [по такому пути] не стоит», — считает министр.

Кроме того, увеличивая расходы за счет роста заимствований, государство будет забирать деньги у частного сектора и перераспределять их через бюджет, привел еще один довод Силуанов. «Мы всегда считали, что чем больше денег остается в частном секторе, тем эффективнее работает в целом экономика», — заключил он.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что развитие в долг имеет свои ограничения. «Мы видели риски, когда долговая нагрузка на граждан растет, когда у них нет соответствующих доходов. Но абсолютно такая же логика должна быть применима к корпорациям, которые должны быть в состоянии обслуживать долг, и к государству», — сказала председатель Центробанка. Страны, которые выпускают госдолг из-под контроля, сталкиваются с «очень большими проблемами», и низкий контролируемой долг — «большое преимущество» России, поддержала главу Минфина Набиуллина. Думать надо о том, чтобы сбережения трансформировались в инвестиции в экономику, а не просто в кредиты, подчеркнула она.

Как падал ВВП в России и других странах

Если в некоторых странах экономика снижается на 5% и более по сравнению с прошлым годом, в России по итогам года экономика снизится менее чем на 4%, отметил Силуанов. По его словам, могут быть даже «более позитивные фактические данные по экономике».

По данным «Коммерсанта», Минэкономразвития прогнозирует, что падение ВВП России в 2020 году составит всего лишь 3,9% против 4,8% в более ранних версиях оценок министерства. Российская экономика вернется к докризисному уровню в третьем квартале 2021 года, полагает ведомство. Официальный прогноз развития российской экономики с учетом пандемического кризиса до сих пор не представлен. ЦБ ожидает сокращения ВВП по итогам 2020 года на 4,5–5,5% и восстановление в 2021 году на 3,5–4,5%.

Во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, экономика России сократилась на 8,5% в годовом выражении (максимальное падение с 2009 года), следует из предварительной оценки Росстата. Для сравнения: ВВП США во втором квартале снизился на 9,5% в годовом выражении, ВВП Евросоюза — на 14,1%, ВВП Испании — на 22%, Франции — на 19%, Италии — на 17,3%.

Особенность структуры российской экономики в том, что сфера услуг и доля малого бизнеса очень незначительны, что разительно отличает Россию от развитых стран, заметил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. «Именно малый бизнес и сфера услуг в первую очередь оказались затронуты пандемией. В этих секторах в России меньше занятость и меньше переносный эффект на доходы населения и внутренний спрос», — сказал он. Кроме того, свойственное российской экономике доминирование крупных предприятий позволяет в условиях кризиса управлять проще и эффективнее, продолжил экономист. Карантинные ограничения действовали в России относительно недолго, и к середине мая в большинстве отраслей реального сектора экономики они были сняты или серьезно ослаблены, добавил Тихомиров. Однако 2020 год еще не закончился, осторожен экономист.

Эксперты британской Oxford Economics полагают, что в целом более умеренное торможение российской экономики обусловлено меньшей продолжительностью и жесткостью карантина и более низкой долей сектора потребительских услуг в экономике по сравнению с развитыми странами. Слабые стороны России — высокая зависимость от нефти, относительно запоздалый ответ на пандемию, большая доля населения старше 65 лет, но они отчасти компенсируются достаточно значительным коечным фондом и достаточной относительной численностью врачей, низкой общей плотностью населения, малой зависимостью экономики от туризма и невысокой долей сектора гостеприимства.

Рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует, что по итогам 2020 года падение ВВП США составит 5,7%, ЕС — 9%, Великобритании — 10,1%, Канады — 7%, что хуже ожидаемого российскими властями спада российской экономики. По оценкам самого Moody’s, спад российского ВВП составит 5,5%. По прогнозу Fitch, ВВП России по итогам 2020 года упадет на 4,9%.

Смягчение бюджетного правила

На общую ситуацию в экономике правительство отреагировало изменениями в бюджете. «Частный спрос резко просел, и в этот момент нужно было заместить его государственным спросом, но мы видим, что частный спрос начинает восстанавливаться. Соответственно, меры государственной поддержки тоже должны сокращаться», — объяснил Силуанов, подчеркнув, что с 2022 года правительство вернется «к стандартным правилам бюджетной политики».

В 2020 году правительство временно смягчило бюджетное правило, которое в норме ограничивает расходы бюджета суммой базовых нефтегазовых доходов, ненефтегазовых доходов, процентных расходов и 0,5% ВВП. Ненефтегазовые доходы в этом году снизились относительно изначального закона о бюджете, и расходы по правилу должны были бы тоже сократиться. Но Минфин, наоборот, планирует нарастить их до 23 трлн руб. по сравнению с изначально заложенными 19,7 трлн руб., чтобы простимулировать затронутую пандемией экономику и поддержать доходы населения.

Исходя из названного Силуановым размера бюджетного дефицита в 4% ВВП в деньгах он составит 4–4,4 трлн руб., а общие доходы бюджета в таком случае — ориентировочно 18,6–19 трлн руб. Если бы бюджетное правило не было приостановлено, расходы в этом году должны были бы ограничиваться 20,5 трлн руб., а запланированы на уровне 23 трлн руб. В 2021 году Минфин также отступит от бюджетного правила — это следует из разработанных министерством поправок в Бюджетный кодекс.

Кроме того, Минфин уже предложил провести 10-процентную «оптимизацию» расходов федерального бюджета в 2021–2023 годах в части «незащищенных» статей, а также на 5% уменьшить ассигнования на программу госвооружений. Суммарное сокращение бюджетных расходов в 2021 году составит 1,428 трлн руб., в 2022-м — 1,892 трлн руб., а в 2023 году — 1,364 трлн руб., следует из расчетов Минфина.