В центре Невинномыска произошел крупный пожар

Площадь пожара на главном рынке Невинномыска выросла до 1 тыс. кв. м, к тушению привлечены все пожарные города. Предположительно, у павильонов обвалилась крыша

На центральном рынке Невинномыска произошел крупный пожар. Пожар тушат 49 пожарных при помощи 17 единиц техники, сообщило региональное управление МЧС.

«Происходит горение торговых павильонов на площади 1000 м кв. Предварительно погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась», — сказано в сообщении.

Предположительно, у здания обрушилась кровля, пишут телеграм-канал «Подслушано Невинномыск» и «Блокнот Ставрополь» со ссылкой на очевидцев. Канал опубликовал видеозапись произошедшего. На первых секундах записи видно горящее здание рынка, после чего раздается грохот, дым резко становится более интенсивным, видны языки пламени, от здания разбегаются несколько человек в гражданской одежде.

Пожар пытаются потушить все силы пожарного гарнизона города, огонь пытаются локализовать, рассказал мэр Михаил Миненков. Он попросил горожан не паниковать.