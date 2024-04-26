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Военная операция на Украине ,  
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В Токмаке тело мужчины нашли под завалами дома после обстрела

Балицкий: тело мужчины нашли под завалами дома в Токмаке после обстрела
Сюжет
Военная операция на Украине

При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке, разрушенного при обстреле, спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«На данный момент это первый погибший <...>. Разбор завалов продолжается», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Накануне вечером Балицкий рассказал, что украинские военные обстреляли многоэтажный дом в Токмаке. Утром он сообщил, что в здании были полностью разрушены четыре квартиры.

Число погибших при атаке ВСУ на Токмак выросло до 16
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Пострадали четыре человека, их доставили в больницы. Позже троих прооперировали, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Один пострадавший — мужчина 1970 года рождения — находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал административным центром Запорожской области после вхождения региона в состав России. Столица региона, город Запорожье, остается под контролем украинских войск. Население Токмака на 2019 год — 30,6 тыс. человек, площадь города — около 32 кв. км.

Токмак неоднократно подвергался обстрелам. Так, 13 апреля сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли по городу удар из реактивных систем залпового огня. Жертвами атаки стали 16 человек, еще 28 пострадали.

В Токмаке тело мужчины нашли под завалами дома после обстрела
В Токмаке тело мужчины нашли под завалами дома после обстрела

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Теги
Евгений Балицкий Запорожская область Токмак обстрел
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