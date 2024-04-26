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В Думе предложили запретить организацию обращения криптовалют с сентября

В Госдуме предложили запретить организацию обращения криптовалют с 1 сентября
Запретить организацию обращения криптовалюты с 1 сентября предложили депутаты в поправках к закону о регулировании майнинга в России. В действующем законодательстве есть запрет на расчеты в криптовалюте, но не на ее обращение
Фото: Anthony Kwan / Getty Images
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Депутаты Госдумы внесли поправки в новую редакцию законопроекта о регулировании майнинга криптовалют. Среди изменений — предложение запретить организацию обращения криптовалют в России, сделав исключение только для майнеров цифровых валют и тестовых проектов ЦБ в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

Законопроект был внесен в Госдуму 17 ноября 2022 года. 19 апреля 2024 года Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил авторам проекта внести в Госдуму обновленную редакцию документа. До этого комитет несколько раз вносил правки в текст закона.

В документ от 26 апреля были внесены уточнения. В частности, законопроект объясняет, что можно считать организацией обращения цифровой валюты в России:

  • Переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, если хотя бы одной из сторон сделки является российское юрлицо или физлицо, находящееся в России не менее 183 дней в течение следующего года с момента сделки;
  • Переход цифровой валюты, при котором используются объекты российской информационной инфраструктуры.

В действующем законодательстве есть запрет на расчеты в криптовалюте на территории России, но нет запрета на обращение. Законопроектом предлагается запретить с 1 сентября обращение цифровой валюты. Исключением станет Центробанк, которому предлагается разрешить обращение криптовалюты для тестовых проектов в рамках ЭПР.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике и один из авторов инициативы Антон Горелкин («Единая Россия») ранее пояснял, что заниматься майнингом смогут только те российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в соответствующий реестр. Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, но должны будут не превышать установленные правительством лимиты энергопотребления.

Майнеров, по его словам, также обяжут предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты в результате их деятельности, об адресах-идентификаторах. «Мы убеждены, что необходимо исключить возможность использования цифровой валюты для легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или иных уголовно наказуемых деяний», — отметил Горелкин.

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Экономика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Проект о регулировании майнинга криптовалют был внесен в Госдуму с целью перевести майнинг в правовое поле. Авторами законопроекта выступили депутаты, представляющие все пять фракций нижней палаты. Изначально документ предполагал, что майнеры смогут продавать добытую цифровую валюту двумя способами — через иностранные системы вне валютного регулирования и через специальную площадку, действующую в России в рамках ЭПР. Кроме того, законопроект предполагал запрет на рекламу криптовалюты.

22 апреля в Госдуму была внесена новая редакция закона, который позволит ЦБ с 1 сентября приступить к созданию экспериментальной площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Изначально внесенный год назад депутатами законопроект позволял ЦБ начать эксперимент по внешним расчетам как в криптовалюте, так и в ЦФА в рамках действия закона об ЭПР, но документ не оговаривал конкретных сроков, также не был прописан подробно порядок проведения эксперимента. Новая редакция законопроекта вносит поправки в закон о валютном регулировании, согласно которым ЦБ сможет устанавливать специальные правила в рамках экспериментальной программы, отличающиеся от действующего закона о валютном регулировании.

В условиях усиления санкционного давления на Россию мы получили «условную дозволенность» от Банка России использовать криптовалюту для ВЭД, объяснял РБК основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин. Рынок трансграничных платежей с использованием криптовалюты, по его словам, уже работает в России и требует регулирования и правил. Но пока только на основе текста законопроекта о его эффективности говорить рано. Вся суть и детали станут ясны, когда появится положение программы ЭПР, считает юрист.

«В законопроекте нет самого интересного — параметров будущего ЭПР, — добавил директор по аналитике компании «Шард» Федор Иванов. — Их установит ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином. Поэтому то, как это будет работать, мы узнаем позже». Он также отметил, что на эффективность ЭПР напрямую будут влиять условия и правила, которые установит ЦБ.

Россия на данный момент занимает третье место в мире по объемам майнинга, заявлял в апреле замминистра финансов Иван Чебесков. В связи с этим рынок частных цифровых валют нуждается в регулировании со стороны государства, чтобы защитить тех, кто является активными пользователи децентрализованных финансов, отмечал чиновник. По его словам, Минфин совместно с заинтересованными ведомствами подготовил законопроекты по майнингу и проведению экспериментально-правового режима использования продуктов майнинга для внешних расчетов ВЭД, чтобы документы были приняты в весеннюю сессию Госдумы.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдума криптовалюты обращение майнинг Россия Центробанк
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В Госдуму перевнесли законопроект о легализации майнинга
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