Экономисты оценили восстановление экономики России после пандемии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,46) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 87,34 (+0,87) Инвестиции, 12:42
На чем собираются зарабатывать операторы мобильной связи РБК и Сбербанк, 16:01 Константин Райкин поддержал уволенного в Белоруссии директора театра Общество, 16:00 В Белом доме не выбрали новых кандидатов из России для введения санкций Политика, 15:59 Политик из Филиппин написал Путину о своих детях в деле о торговле людьми Общество, 15:54 МВД Белоруссии сообщило о гибели третьего участника протестов в Минске Общество, 15:52 Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии Политика, 15:49 Глава штаба Бабарико назвала дату заседания совета для трансфера власти Политика, 15:44 За месяц токен YFI подорожал на 32 000% и обогнал в цене биткоин Крипто, 15:38 Сечин подарил Путину бутылку с премиальной нефтью Политика, 15:36 Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное Политика, 15:36 Профсоюз опроверг остановку добычи руды в шахтах «Беларуськалия» Общество, 15:30 Жизнь после: как новые привычки меняют работу компаний РБК и Сбербанк, 15:29 Обвиненный в шпионаже на Россию норвежец признался в получении денег Политика, 15:28 Минск объяснил полет военного Ил-76 в Россию конкурсом «Аварийный район» Политика, 15:27
Антикризисные меры ,  
0 

Экономисты оценили восстановление экономики России после пандемии

Экономика России к концу августа, скорее всего, восстановится до 94–95% от докризисного уровня. Такую оценку дали эксперты Oxford Economics на основе специально разработанного индекса
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

После провала российской экономики на 12% в апреле в годовом выражении темпы сокращения экономической активности в июле—августе, вероятно, улучшились до минус 4–5% год к году, а ВВП приближается к 94–95% от докризисного уровня первого квартала. Такие оценки получила британская консалтинговая компания Oxford Economics с помощью разработанного ею индекса-трекера восстановления российской экономики.

Новый индекс полезен тем, что позволяет почти в реальном времени (на еженедельной основе) оценивать, куда движется экономическая активность в России в условиях пандемии коронавируса, сообщила старший экономист Oxford Economics по развивающимся рынкам Евгения Слепцова, разработавшая этот индекс. Концептуально схожий индикатор с апреля рассчитывает Министерство экономического развития России, но ведомство предпочло не открывать к нему публичный доступ.

Впечатляющий отскок

Индекс Oxford Economics представляет собой средневзвешенное девяти компонентов: цены на нефть, потребления электроэнергии, динамики финансовых потоков в Национальной платежной системе Банка России, индекса финансового стресса Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), данных Google о посещении пользователями мест работы / ресторанов, кафе, торговых центров, кинотеатров / остановок общественного транспорта, индекса посещаемости торговых центров Watcom, а также статистики заболеваемости COVID-19 в России.

За 100% индекса приняты показатели начала марта. Компонентам присвоены веса в зависимости от степени корреляции с ежемесячной динамикой ВВП (по оценке Минэкономразвития): чем больше корреляция, тем выше вес (например, 30% присвоены индексу посещения рабочих мест от Google, энергопотреблению — 20% и т.д.).

  • Минимальное значение индекса, 65%, было зафиксировано в конце апреля в результате пяти нерабочих недель в России.

  • После ослабления карантинных мер с 11 мая экономическая активность начала восстанавливаться, достигнув 86% к середине июля. По состоянию на 13 августа индекс восстановления остается на отметке 86%.

  • Такое значение индекса соответствует восстановлению ВВП примерно до 94% в августе относительно докризисного уровня. Однако индекс Oxford не позволяет сказать, сколько времени займет возвращение экономики на докризисный уровень (100%).
  • Oxford Economics указывает, что ее трекер восстановления тесно коррелирует с ежемесячными показателями российского ВВП и индексом базовых отраслей (по данным Росстата, xlsx). Это значит, что трекер может, по сути, выполнять функцию оперативного опережающего индикатора.

Восстановление экономики до 94% — впечатляющий показатель, учитывая масштабы изначального пандемического шока, отмечают в Oxford Economics. Слепцова считает, что более умеренный спад российской экономики обусловлен меньшими продолжительностью и жесткостью карантина и более низкой долей потребительских услуг по сравнению с развитыми странами.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

Хотя индекс Oxford Economics действительно включает большинство самых информативных высокочастотных статистических рядов, актуальных для России, использовать его в качестве оперативного аналога ВВП следует осторожно, прокомментировал РБК замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов: «Учитывая неглубокую историю некоторых исходных рядов и, соответственно, неполную информацию о корреляции индекса и ВВП, возможно, имеет смысл интерпретировать его все-таки как один из полезных индикаторов восстановления нормы в широком смысле».

Сравнение с другими странами

Oxford Economics поставил Россию на 15-е место среди 41 крупнейшей экономики мира по степени структурной уязвимости к пандемии, между Швецией и Бельгией (чем ближе к первому месту, тем выше риски). Степень риска для России оценивается как средняя.

Слабые стороны России — высокая зависимость от нефти, относительно запоздалый ответ на пандемию, большая доля населения старше 65 лет. Но они отчасти компенсируются достаточно большим коечным фондом и значительной относительной численностью врачей, низкой общей плотностью населения, малой зависимостью экономики от туризма и невысокой долей сектора гостеприимства.

Развитие ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России сравнительно более благоприятно, чем в наиболее пострадавших странах (в Южной Африке, Бразилии и США). Достигнув максимума в 75 заражений на миллион человек, заболеваемость в России снизилась до 35 на миллион по состоянию на 10 августа.

Во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик кризиса, экономика России сократилась на 8,5% в годовом выражении (максимальное падение с 2009 года), сообщил предварительную оценку Росстат. Для сравнения: ВВП США во втором квартале рухнул на 9,5% в годовом выражении, ВВП Евросоюза — на 14,1%, ВВП Испании — на 22%, Франции — на 19%, Италии — на 17,3%.

ЦБ прогнозирует сокращение ВВП по итогам 2020 года на 4,5–5,5% и восстановление на 3,5–4,5% в 2021 году. По оценке Минэкономразвития, ВВП упадет на 5% в 2020 году и вырастет на 2,8% в 2021 году.

Следующая оценка ВВП за второй квартал (выйдет в сентябре) может оказаться хуже первой, предупредил Куликов. Это связано с тем, что часть пострадавших отраслей — отдельные виды услуг и значительная часть малого бизнеса — традиционно плохо покрыты статистикой и дооцениваются позже и косвенно, пояснил он. АКРА ожидает, что данные за второй квартал для России останутся примерно посередине диапазона спадов активности по странам мира.

Нефть тянет индекс вниз

Российская экономика весной испытала двойной шок: режим самоизоляции наложился на падение нефтяных цен с сокращением ее добычи. Несмотря на частичное восстановление цен на нефть, они все еще остаются на 20% ниже докризисных уровней ($45 за баррель Brent в середине августа).

Цены на нефть зависят в том числе от ожидаемых объемов экспорта странами ОПЕК+ и могут в будущем отреагировать новым падением на теоретическое ослабление координации на рынке и пересмотр перспектив добычи, указал Куликов. В такой ситуации не исключено, что индекс восстановления экономики Oxford и реальный выпуск в России локально двинутся в разные стороны: реальный выпуск будет расти, а индекс снизится вслед за ценами на нефть (вес нефти в индексе составляет 13%. — РБК), рассуждает Куликов.

Период острого финансового стресса в России прошел, отмечают в Oxford Economics. Если с 9 марта по 30 апреля экономика России находилась в состоянии кризиса, следует из соответствующего индекса АКРА, то сейчас финансовые условия в стране даже лучше, чем были непосредственно перед пандемией.

Мобильность россиян вернулась на докризисный уровень

Для оперативной оценки трудовой и потребительской активности россиян Oxford Economics использовала данные Google о передвижениях пользователей, которые включили историю местоположений:

  • По данным Google, посещаемость мест работы у россиян упала на 42% к концу апреля, но частично восстановилась до -29% к середине августа.
  • Какая доля этого спада обусловлена простоем или безработицей, а какая — удаленной работой, неизвестно. По оценке Oxford Economics, 44% работающих россиян заняты в отраслях, где в принципе возможна дистанционная работа.
  • Поездки на общественном транспорте, по данным Google, снизились вдвое к концу апреля, но к началу августа вернулись на почти докризисный уровень (97% относительно 100%).

Восстановление розничной торговли Oxford Economics оценила по данным Google о посещении магазинов, мест развлечений и отдыха, а также по индексу шопинга от компании Watcom в Москве (оценивает поток посетителей торговых объектов). Розничные продажи в апреле упали на 23% год к году, но после ослабления карантина сокращение розничных продаж замедлилось до минус 4–5% год к году.

Авторы: Ольга Агеева, Иван Ткачёв
Теги: экономический кризис, восстановление, ВВП, производство
Материалы по теме
Силуанов заявил о шансе на более динамичное восстановление экономики
Экономика
Сбербанк сообщил о «затухании» восстановления потребительского спроса
Общество
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter