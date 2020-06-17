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Экономика ,  
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Минэкономразвития смягчило прогноз падения экономики России в 2020 году

Минэкономразвития изменило прогноз развития экономики: падение ВВП в 2020 году составит 4,8% вместо 5% по предыдущей оценке. Среднегодовая цена на нефть в 2020 году приблизится к $40 за барр., а в 2021-м достигнет $43,3 за барр.
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минэкономразвития пересмотрело оценку падения ВВП России в 2020 году с 5% до 4,8%. Восстановительный рост экономики, согласно обновленным параметрам макропрогноза, будет быстрее: темпы роста ВВП в 2021 году ожидаются на уровне 3,2% вместо 2,8% по предыдущей оценке. В 2022 году экономика России, по новой оценке ведомства, вырастет на 2,9%, в 2023 — на 3,1%.

Данные по показателям, входящим в базовый вариант основных параметров обновленного прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, опубликовал телеграм-канал «Майский указ», их подлинность подтвердил источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, правительство рассмотрит параметры макропрогноза, разработанные Минэкономразвития, на заседании в четверг, 18 июня. Дату рассмотрения подтвердил РБК и источник, близкий к министерству.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства. В Минэкономразвития отказались от комментариев.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Минэкономразвития представило основные параметры базового прогноза развития российской экономики 21 мая, он не учитывал действие общенационального плана восстановления экономики. Глава ведомства Максим Решетников предупреждал, что прогноз еще будет корректироваться, однако, по его словам, это должно было произойти в августе-сентябре.

Пересмотр прогноза по нефти и рублю

Прогноз среднегодовой цены российской нефти Urals повышен с $31,1 до $ 39,9 за барр. в нынешнем году, следует из обновленных параметров макропрогноза. В 2021 году среднегодовая цена Urals достигнет уровня $43,3 за барр., тогда как, по предыдущему прогнозу министерства, ожидалось, что она составит $35,4 за барр. В 2022 году цена на нефть возрастет до $45,6 за барр. (против $42,2 за барр. по предыдущей оценке), в 2023 году — до $46,5 за барр. (против $45,6 за барр.).

При обновленном прогнозе цен на нефть среднегодовой курс рубля пересмотрен в 2020 году с 72,6 руб./$ на 69,8 руб./$. В 2021 году он прогнозируется на уровне 70,8 руб./$ (вместо 74,7 руб./$), в 2022 году — 71,1 руб./$ (вместо 73,3 руб./$), в 2023 году — 72,4 руб./$ (вместо 72,1руб./$).

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Пересмотру подверглась и прогнозная оценка инфляции на конец 2020 года: вместо 4% она понижена до 3,5%. За январь—май 2020 года, по данным Росстата, рост потребительских цен составил 2,7% в годовом выражении. Согласно обновленным параметрам, в дальнейшем годовая инфляция в 4% сохранится на этом уровне в течение всего прогнозного периода (вплоть до 2023 года).

Минэкономразвития улучшило еще сразу несколько показателей на 2020 года — менее сильным будет падение инвестиций (10,4% вместо 12%), реальных располагаемых доходов людей (3,5 вместо 3,8%), а также зарплат (на 3,6% вместо прогнозируемых ранее 3,9%). Затем в 2021–2023 годах ожидается рост доходов и инвестиций — на 2–3% и 5,5% соответственно, пишут Ведомости со ссылкой на копию прогноза, подлинность которой подтвердили изданию два федеральных чиновника. По данным издания, обновленный макропрогноз не меняет оценку по развитию ситуации на рынке труда: ведомство ждет среднегодового роста безработицы с 4,6% в 2019 году до 5,7% в 2020 году.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв
Теги: Минэкономразвития, прогноз, экономика
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