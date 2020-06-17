Минэкономразвития смягчило прогноз падения экономики России в 2020 году

Минэкономразвития изменило прогноз развития экономики: падение ВВП в 2020 году составит 4,8% вместо 5% по предыдущей оценке. Среднегодовая цена на нефть в 2020 году приблизится к $40 за барр., а в 2021-м достигнет $43,3 за барр.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минэкономразвития пересмотрело оценку падения ВВП России в 2020 году с 5% до 4,8%. Восстановительный рост экономики, согласно обновленным параметрам макропрогноза, будет быстрее: темпы роста ВВП в 2021 году ожидаются на уровне 3,2% вместо 2,8% по предыдущей оценке. В 2022 году экономика России, по новой оценке ведомства, вырастет на 2,9%, в 2023 — на 3,1%.

Данные по показателям, входящим в базовый вариант основных параметров обновленного прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, опубликовал телеграм-канал «Майский указ», их подлинность подтвердил источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, правительство рассмотрит параметры макропрогноза, разработанные Минэкономразвития, на заседании в четверг, 18 июня. Дату рассмотрения подтвердил РБК и источник, близкий к министерству.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства. В Минэкономразвития отказались от комментариев.

Минэкономразвития представило основные параметры базового прогноза развития российской экономики 21 мая, он не учитывал действие общенационального плана восстановления экономики. Глава ведомства Максим Решетников предупреждал, что прогноз еще будет корректироваться, однако, по его словам, это должно было произойти в августе-сентябре.