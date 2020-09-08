Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах

Доллар, по мнению аналитиков агентства, будет стоить 70 и 69 руб. в 2021 и 2022 годах соответственно. Fitch также изменил прогноз по снижению российской экономики — спад ВВП по новым расчетам в 2020 году составит 4,9%

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Российская валюта усилит свои позиции по отношению к доллару в 2021 и 2022 годах. Такой прогноз дало рейтинговое агентство Fitch в сентябрьском исследовании перспектив глобальной экономики (есть у РБК).

Агентство предполагает, что в 2021 году доллар будет стоить в среднем 70 рублей, а в 2022 году — 69 рублей.

Кроме того Fitch улучшил прогноз по снижению российской экономики. В предыдущем исследовании ожидалось, что ВВП страны в 2020 году упадет на 5,8%. В нынешнем прогнозе прогноз спада уменьшен до 4,9%.

«Восстанавливается потребительский спрос, была значительно увеличена фискальная поддержка, восстановились и цены на нефть», — объясняет свои прогнозы агентство.