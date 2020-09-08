Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах

По мнению экспертов Fitch, на рост российской экономики окажут положительное влияние антикризисные меры властей, которые позволят предотвратить резкое сокращение числа рабочих мест и доходов населения.
Агентство отмечает, что сокращенная добыча нефти все еще тормозит промышленное производство, но несмотря на это, индекс деловой активности в сфере услуг в июле показал рост до 58,5 пунктов.
При этом Fitch ожидает, что в конце 2020 года в России ускорится инфляция до 3,9%, однако это явление будет временным, поэтому у Центробанка есть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
Курс евро к рублю на Московской бирже 7 сентября обновил максимум за четыре года, преодолев отметку 90 руб., а курс доллара вновь превысил 76 руб. На курс рубля влияют ситуация в Белоруссии и отравление оппозиционера Алексея Навального, без чего валюта была бы крепче, чем сейчас, указали опрошенные РБК аналитики.
Но есть и «долгоиграющие факторы», которые ограничивают потенциал укрепления рубля, отметила в беседе с РБК экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее словам, еще в начале лета зарубежных инвесторов на внутренний рынок привлекали перспективы серьезного снижения ключевой ставки в России. Центробанк опускал ее с апреля, в итоге ставка понизилась на 1,75 п.п., до 4,25% годовых. Однако эти перспективы почти исчерпаны. И рубль, и ОФЗ, и многие активы на российском фондовом рынке к концу лета перестали выглядеть такими же откровенно дешевыми, как на пике кризиса, сказала Донец.