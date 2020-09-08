Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 75,96 (+0,37) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 89,74 (+0,26) Инвестиции, 13:58
Как нанять разработчика, победить выгорание и сохранить команде отпуск Pro, 15:37 В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре Общество, 15:32 Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой на границе Политика, 15:18 Гинцбург сообщил о производстве второй партии вакцины от коронавируса Общество, 15:11 «Слезайте с дохлой лошади»: правила развития техностартапа Pro, 15:06 Лукашенко объяснил свое появление с автоматом Политика, 15:03 Напарник, соперник или угроза: что не так с ИИ и роботами Индустрия 4.0, 15:00  «Ротор» расторг контракт с лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне Спорт, 14:52 Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах Финансы, 14:52 Синоптик спрогнозировал пасмурную погоду в Москве до конца недели Общество, 14:52 Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов впервые с 31 июля Инвестиции, 14:50 Журналист передал слова Лукашенко о досрочных выборах Политика, 14:48 Украинские пограничники сообщили о пропуске белорусских оппозиционеров Политика, 14:45 «У биткоина нет шансов достичь $20 000 в 2020 году». 4 прогноза на курс Крипто, 14:40
Финансы ,  
0 

Fitch спрогнозировал укрепление рубля в 2021 и 2022 годах

Доллар, по мнению аналитиков агентства, будет стоить 70 и 69 руб. в 2021 и 2022 годах соответственно. Fitch также изменил прогноз по снижению российской экономики — спад ВВП по новым расчетам в 2020 году составит 4,9%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽76,415 +0,85% Купить
Курс доллара ЦБ USD ₽75,591 +0,54%
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Российская валюта усилит свои позиции по отношению к доллару в 2021 и 2022 годах. Такой прогноз дало рейтинговое агентство Fitch в сентябрьском исследовании перспектив глобальной экономики (есть у РБК).

Агентство предполагает, что в 2021 году доллар будет стоить в среднем 70 рублей, а в 2022 году — 69 рублей.

Кроме того Fitch улучшил прогноз по снижению российской экономики. В предыдущем исследовании ожидалось, что ВВП страны в 2020 году упадет на 5,8%. В нынешнем прогнозе прогноз спада уменьшен до 4,9%.

«Восстанавливается потребительский спрос, была значительно увеличена фискальная поддержка, восстановились и цены на нефть», — объясняет свои прогнозы агентство.

Fitch увидел усиление санкционных рисков для России на фоне выборов в США
Экономика
Фото: Brendan McDermid / Reuters

По мнению экспертов Fitch, на рост российской экономики окажут положительное влияние антикризисные меры властей, которые позволят предотвратить резкое сокращение числа рабочих мест и доходов населения.

Агентство отмечает, что сокращенная добыча нефти все еще тормозит промышленное производство, но несмотря на это, индекс деловой активности в сфере услуг в июле показал рост до 58,5 пунктов.

Читайте на РБК Pro
Майкл Делл: «Буду беспокоиться о делах компании и после смерти» Работа мечты: кому из сотрудников на удаленке действительно хорошо Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Инструменты Lean-менеджмента: доски визуализации и стендап-собрания

При этом Fitch ожидает, что в конце 2020 года в России ускорится инфляция до 3,9%, однако это явление будет временным, поэтому у Центробанка есть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Опрошенные Bloomberg эксперты допустили снижение курса доллара до ₽70
Финансы
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Курс евро к рублю на Московской бирже 7 сентября обновил максимум за четыре года, преодолев отметку 90 руб., а курс доллара вновь превысил 76 руб. На курс рубля влияют ситуация в Белоруссии и отравление оппозиционера Алексея Навального, без чего валюта была бы крепче, чем сейчас, указали опрошенные РБК аналитики.

Но есть и «долгоиграющие факторы», которые ограничивают потенциал укрепления рубля, отметила в беседе с РБК экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По ее словам, еще в начале лета зарубежных инвесторов на внутренний рынок привлекали перспективы серьезного снижения ключевой ставки в России. Центробанк опускал ее с апреля, в итоге ставка понизилась на 1,75 п.п., до 4,25% годовых. Однако эти перспективы почти исчерпаны. И рубль, и ОФЗ, и многие активы на российском фондовом рынке к концу лета перестали выглядеть такими же откровенно дешевыми, как на пике кризиса, сказала Донец. 

Автор: Михаил Котляр
При участии: Виктория Полякова
Теги: Fitch, рубль, курс, прогноз
Материалы по теме
Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля
Финансы
Аналитики объяснили реакцию рубля на новости об отравлении Навального
Финансы
Опрошенные Bloomberg эксперты допустили снижение курса доллара до ₽70
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter