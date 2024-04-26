Минфин сообщил о планах ужесточить контроль за «тропами» вывоза золота

Ведомство вместе с правоохранительными органами разработало ряд мер, ужесточающих контроль за вывозом золотых слитков физлицами, сообщил замминистра Алексей Моисеев. В январе в Минфине заявили о вывозе золота «в карманах»

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Минфин и правоохранительные органы разработали серию мер, ужесточающих контроль за вывозом золота гражданами, сообщил журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев.

«Сейчас есть целый ряд мер, которые мы согласовали с коллегами из правоохранительных органов и с нашими коллегами по правительству», — сказал Моисеев (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что речь идет, в частности, о государственном контроле за основными «тропами» вывоза золота. По словам замминистра, планируется расширить перечень информации, которая будет поступать в Государственную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК).

В ноябре прошлого года замглавы Минфина сообщил, что Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила ограничить экспорт золота физическими лицами. ФТС в том же месяце заявила об увеличении объемов вывоза золотых слитков гражданами. Там, в частности, рассказали о попытке провезти слитки общим весом более 200 кг. Перевозивший их не смог объяснить происхождение золота и денежных средств, на которые оно было куплено, а также не раскрыл цель вывоза.

В январе в Минфине сообщили, что россияне начали вывозить золото «в карманах», чтобы обойти пошлину (с 1 октября 2023 года правительство ввело временные экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на некоторые товары, в том числе золото). В ведомстве рассказали о подготовке проекта постановления правительства об ограничении вывоза золота физлицами. «Там будут фиксированные объемы», — пояснил Моисеев.

Минфин оценил объем приобретенного гражданами золота в 2023 году в 95 т, что на 5% меньше, чем годом ранее (более 100 т). С 2022 года власти освободили физлиц от уплаты НДС в размере 20% при покупке слитков.