Минфин обсудит исключение из льготной ипотеки семей с высокими доходами

Власти начали обсуждать вопрос об исключении заемщиков с высокими зарплатами из программы семейной ипотеки, сообщил телеканалу РБК замглавы Минфина Иван Чебесков. Такие семьи могут взять кредит и по рыночным ставкам, допустил он

Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти обсуждают введение нового условия для получения льготной семейной ипотеки — опция взять кредит с господдержкой может быть привязана к уровню дохода заемщиков, сообщил телеканалу РБК замминистра финансов Иван Чебесков.

«Мы также обсуждаем возможность введения некого ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тыс. руб. в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», — пояснил он.

По данным «Дом.РФ», на 19 апреля средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 банков составляла 16,8–16,9%. Базовая ставка по семейной ипотеке сейчас — 6% годовых.

Семейная ипотека доступна семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок. Программа позволяет взять кредит по ставке не выше 6% на весь срок на покупку жилья в новостройке или для строительства жилого дома. Минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке составляет 20% от стоимости квартиры, а предельная сумма кредита — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. для остальных регионов. В этом виде программа действует до 1 июля 2024 года.

Как может поменяться семейная ипотека

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года. Он упомянул, что ставка 6% должна сохраниться для семей с детьми до шести лет. Условия программы для семей с детьми старшего возраста сейчас обсуждаются, говорил ранее Чебесков.

«Мы предполагаем, что для таких семей программа может остаться, но будет увеличение ставки по такой программе. Сейчас вот увеличение ставки обсуждается», — отметил он в разговоре с телеканалом РБК, не назвав новую базовую ставку.

Один из вариантов, который рассматривается, — подъем ставки по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет до 12% годовых, писали «Известия» со ссылкой на источники.

По словам Чебескова, в качестве стимула для заемщиков власти готовы предложить опцию снижения ставки по семейной ипотеке после рождения второго и последующих детей.

«Нас также беспокоит, что жилищный фонд пошел в сторону уменьшения площади квартир. То есть сейчас большинство квартир, которые строятся (в том числе из-за льготных программ, которые определяли определенный лимит по льготным кредитам), — однокомнатные или студии, не совсем подходящие для семей», — отметил замминистра. Он не уточнил, будет ли ставка по семейной ипотеке привязана в том числе к параметру площади приобретаемой недвижимости.

Кроме того, продолжается дискуссия, распространять ли семейную ипотеку на рынок вторичного жилья. Минфин и Минстрой не считают эту идею оправданной, сказал Чебесков.

«Есть позиция Минтруда. Он считает, что в целях стимулирования демографии там, где нет строящегося жилья, можно распространить на вторичку, но мы такое не поддерживаем», — добавил замминистра.

Как программы льготной ипотеки повлияли на ипотечный рынок

2023 год стал рекордным для российского рынка ипотеки — по данным «Дом.РФ», выдачи кредитов на жилье достигли 7,8 трлн руб. 60% от этого объема обеспечили льготные ипотечные программы. (.pdf)

Банк России выступает за то, чтобы программа семейной ипотеки после продления стала более адресной, а конкретные ее параметры — прерогатива правительства, сказала в пятницу, 26 апреля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее она выступала за то, чтобы не продлевать другую масштабную госпрограмму — льготную ипотеку под 8%.

«Наша цель — чтобы рыночная ипотека стала доступна всем. И поэтому доля льготной ипотеки должна быть значительно ниже, потому что за тех, кто имеет возможность получать ипотеку по льготным ставкам, платят остальные заемщики более высокой ставкой», — пояснила она, подчеркнув, что у регулятора нет конкретной количественной цели по снижению доли льготной ипотеки в выдачах. При этом у ЦБ есть ожидания, что после трансформации программы доля льготной ипотеки в выдаче упадет с 75 до 20–30%.

«Решение по ключевой ставке мы сейчас принимали, исходя из того, что широкая безадресная программа завершится в предусмотренные сроки. Если бы не было запланировано такого сворачивания безадресной программы в таких объемах, нам бы, наверное, пришлось проводить более жесткую денежно-кредитную политику», — заметила Набиуллина.

Программа льготной ипотеки под 8% действует до 1 июля 2024 года. Ее продление, как и продление IT-ипотеки, которая действует до конца года, Минфин не поддерживает.