Памятник советским солдатам демонтировали на западе Украины
На западе Украины демонтировали памятник советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны, расположенный на Холме Славы. Об этом сообщает «Суспiльне».
Местные власти снесли восьмиметровую композицию из фигур двоих партизан и девочки, а также трехметровый барельев из 18 фигур. Исполняющий обязанности мэра Виктор Шакирзян объявил, что обломки отдадут «в лабораторию» и сдадут на металлолом. Вырученные средства планируется потратить на закупку дронов для украинской армии.
Монумент Вечной Славы был создан в 1985 году. Он включал в себя 48-метровый обелиск из красного гранита со скульптурой двух партизан и девочки, а также барельеф из 18 фигур, среди которых партизаны и советские солдаты.
Местный историк и краевед Николай Бендюк рассказал «Суспiльне», что памятник открывали недостроенным. По его словам, во времена СССР под монументом планировали открыть музей Великой Отечественной войны, но из-за отсутствия средств его так и не сделали.
Монумент Вечной Славы был последним скульптурно-архитектурным комплексом в Ровно, который подпадал под закон о декоммунизации, напоминает «Суспiльне». Больше на балансе властей города памятников, содержащих советскую символику, нет, отметил мэр.
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