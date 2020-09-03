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Пандемия коронавируса ,  
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Набиуллина попросила банки не скрывать убытки от пандемии

ЦБ скоро начнет отменять послабления для банков, введенные в связи с пандемией, и кредитным организациям пора подсчитывать свои убытки от кризиса, предупреждает глава Центробанка
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России попросила банки не пытаться скрыть убытки, полученные из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент РБК. По ее мнению, это может привести к снижению доверия клиентов и исчерпанию ресурсов на выдачу кредитов.

Набиуллина отметила, что реструктуризация долгов по кредитам для клиентов банков была очень важна в острый период кризиса. «Чтобы банки могли провести эту масштабную программу, растянуть во времени убытки, дать предприятиям и гражданам возможность восстановить свою кредитоспособность, мы разрешили временно не увеличивать резервы по таким кредитам», — заметила она. Однако теперь банки должны оценить реальное качество сложившегося у них кредитного портфеля.

«Очень важно, чтобы признание потерь и невозвратных кредитов не откладывалось в долгий ящик. Я понимаю стремление банков растянуть регуляторные послабления, но затягивание признания потерь может привести к тому, что банки не смогут направлять ресурсы на кредитование. Наличие некачественных активов на балансах снижает доверие [клиентов]», — объяснила она.

Набиуллина сообщила, что ЦБ вскоре начнет отмену тех послаблений, которые были ранее предоставлены банкам в условиях кризиса. «Мы действительно будем выходить аккуратно, но выходить из этих послаблений надо. Те банки, которые использовали послабления, должны будут сформировать резервы в полном объеме по кредитам крупным компаниям до 1 апреля следующего года, а по кредитам населению и субъектам малого и среднего предпринимательства к 1 июля следующего года в том графике, в котором для вас удобен», — сообщила глава ЦБ.

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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В июле ЦБ продлил до конца года часть введенных на фоне эпидемии антикризисных мер, которые вводил на фоне пандемии коронавируса. В частности, резервы по кредитам, реструктурированным до 31 декабря, банки смогут создать не сразу, а в срок до 1 июля 2021 года. До конца года они по-прежнему смогут не признавать кредит реструктурированным и не рассчитывать по нему показатель долговой нагрузки, от которого зависит размер надбавок к коэффициентам риска при создании резервов.

Регулятор уже обращал внимание на ухудшение качества кредитного портфеля банков в результате пандемии. Рост проблемных долгов пока сглажен кредитными каникулами, предупреждал ЦБ, однако эта мера не решает проблему полностью.

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В апреле Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы. В соответствии с ним заемщики могли обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

Как отмечают эксперты, долги физлиц стали проблемной зоной для банков из-за снижения доходов населения в период эпидемии. К примеру, доля долгов по кредиткам в общей массе реструктурированных задолженностей подскочила с 1 до 12%.

Бюро кредитных историй «Эквифакс» в конце июля рассчитало, что в июне почти 365 тыс. кредитных договоров на сумму 5,9 млрд руб. не обслуживалось больше месяца. С апреля их количество выросло на 38,8%, а объем такой проблемной задолженности — на 80%. Еще примерно по 269 тыс. кредитов платежи не поступали больше двух месяцев — их объем в июне достиг 5,4 млрд руб., прибавив с начала кризиса 19,9%.

Авторы: Георгий Тадтаев, Юлия Кошкина
Теги: Эльвира Набиуллина, Центробанк, банки, коронавирус
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