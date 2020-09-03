Набиуллина попросила банки не скрывать убытки от пандемии

ЦБ скоро начнет отменять послабления для банков, введенные в связи с пандемией, и кредитным организациям пора подсчитывать свои убытки от кризиса, предупреждает глава Центробанка

Эльвира Набиуллина (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России попросила банки не пытаться скрыть убытки, полученные из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент РБК. По ее мнению, это может привести к снижению доверия клиентов и исчерпанию ресурсов на выдачу кредитов.

Набиуллина отметила, что реструктуризация долгов по кредитам для клиентов банков была очень важна в острый период кризиса. «Чтобы банки могли провести эту масштабную программу, растянуть во времени убытки, дать предприятиям и гражданам возможность восстановить свою кредитоспособность, мы разрешили временно не увеличивать резервы по таким кредитам», — заметила она. Однако теперь банки должны оценить реальное качество сложившегося у них кредитного портфеля.

«Очень важно, чтобы признание потерь и невозвратных кредитов не откладывалось в долгий ящик. Я понимаю стремление банков растянуть регуляторные послабления, но затягивание признания потерь может привести к тому, что банки не смогут направлять ресурсы на кредитование. Наличие некачественных активов на балансах снижает доверие [клиентов]», — объяснила она.

Набиуллина сообщила, что ЦБ вскоре начнет отмену тех послаблений, которые были ранее предоставлены банкам в условиях кризиса. «Мы действительно будем выходить аккуратно, но выходить из этих послаблений надо. Те банки, которые использовали послабления, должны будут сформировать резервы в полном объеме по кредитам крупным компаниям до 1 апреля следующего года, а по кредитам населению и субъектам малого и среднего предпринимательства к 1 июля следующего года в том графике, в котором для вас удобен», — сообщила глава ЦБ.