В центральных, южных и западных областях Украины прогремели взрывы

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах как минимум в шести областях, включая Киевскую, Харьковскую и Николаевскую

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы прогремели в Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины, сообщают «Страна.ua» и «24 канал». Издание «Фокус» также пишет о взрывах в Николаевской области, а мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО в Киевской области.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Из официальных властей о взрывах на момент написания материала сообщал только мэр Харькова Игорь Терехов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.