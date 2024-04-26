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Военная операция на Украине ,  
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В центральных, южных и западных областях Украины прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах как минимум в шести областях, включая Киевскую, Харьковскую и Николаевскую
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы прогремели в Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины, сообщают «Страна.ua» и «24 канал». Издание «Фокус» также пишет о взрывах в Николаевской области, а мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО в Киевской области.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Из официальных властей о взрывах на момент написания материала сообщал только мэр Харькова Игорь Терехов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В центральных, южных и западных областях Украины прогремели взрывы
В центральных, южных и западных областях Украины прогремели взрывы

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Киевская область Ивано-Франковская область Воздушная тревога Николаевская область взрывы Военная операция на Украине
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