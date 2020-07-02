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Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин увеличит госзаимствования в валовом выражении почти на 2,7 трлн руб. в 2020 году — до 5 трлн руб. Расходы федерального бюджета возрастут до 23 трлн руб., а дефицит казны достигнет 5% ВВП по итогам текущего года.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.

«Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около 5% ВВП плюс—минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него», — сказал он, уточнив, что это равнозначно увеличению объема заимствований до 5 трлн руб.

Изначально законом о бюджете, до коронавирусного кризиса, было предусмотрено валовое размещение ОФЗ на 2,32 трлн руб., и чистое (с учетом погашения бумаг) — на 1,74 трлн руб.

Чистое размещение ОФЗ в 2020 году составит порядка 4 трлн руб., уточнил Колычев.

Рост антикризисных расходов

Расходы федерального бюджета в 2020 году на фоне пандемического кризиса возрастут с запланированных законом о бюджете 19,7 трлн руб. до свыше 23 трлн руб., сказал замглавы Минфина. «Если мы все вместе посчитаем, вместе с перенесенными расходами прошлого года [порядка 960 млрд руб.] и антикризисным пакетом, то выходит больше 23 трлн руб.», — отметил он.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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В целом антикризисный пакет — это порядка 4 трлн руб. прямых дополнительных расходов бюджета, сообщил Колычев.

Рост чистых внутренних заимствований до 4 трлн руб. и увеличение бюджетных расходов до 23 трлн руб. в этом году — новая информация: до этого предполагалось, что расходы составят порядка 22 трлн руб. (это отражено в текущей сводной бюджетной росписи). Колычев допустил, что, как и в прежние годы, часть утвержденных расходов может быть не использована. «Но мы, естественно, настраиваем все ведомства на то, что именно в этот год, когда частный спрос проседает, спрос со стороны государства (особенно то, что утверждено бюджетом) лучше использовать по полной, чтобы поддержать экономику», — подчеркнул он.

Временное отклонение от бюджетного правила

Колычев подтвердил, что в 2020–2021 годах власти временно отступят от бюджетного правила в части определения предельных расходов, но ни цена отсечения, ни другие параметры бюджетного правила не будут каким-либо образом изменены. В 2020 году расходы сверх того, что предписывает бюджетное правило, составят порядка 2,2–2,3 трлн руб. (эквивалентно сумме дополнительных чистых заимствований). Это следует из правила определения предельных расходов бюджета. В 2021 году, несмотря на ожидаемое снижение ненефтегазовых доходов, предлагается установить бюджетные расходы на том же уровне, который был зафиксирован в мартовских поправках в бюджет 2020 года (19,7 трлн руб.), — это предложение было включено в проект общенационального плана восстановления экономики, представленный в начале июня. Колычев заявил, что это предложение сейчас обсуждается.

Замминистра финансов также рассказал, что на 2021 год Минфин обсуждает возможность корректировки бюджетного правила в части определения базовых нефтегазовых доходов (от них и от суммы ненефтегазовых доходов зависят общие расходы бюджета). Речь идет о том, чтобы определять базовые нефтегазовые доходы исходя из прогнозного уровня добычи и экспорта углеводородов до сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Это позволило бы не снижать базовые нефтегазовые доходы вслед за резким сокращением фактической добычи. «Естественно, если такое решение будет принято, то это будет временное решение на 2021 год <...> — если мы говорим о временном сокращении добычи. Если же по какой-то причине объемы добычи становятся на более низком структурном уровне, то, конечно, под это должны подстраиваться и бюджет, и вся экономика», — пояснил Колычев.

О том, что Минфин временно ослабит бюджетное правило в части величины общих бюджетных расходов (другие параметры бюджетного правила — цена отсечения и правила использования ФНБ — не будут затронуты), предупреждало ранее агентство Fitch Ratings.

Колычев подчеркнул, что отступление от бюджетного правила будет временным — это контрциклическая бюджетная политика в период циклического спада экономики; с 2022 года Минфин вернется к обычной норме.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина
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