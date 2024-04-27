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Эксперты назвали, кто из вахтовиков получает самые высокие зарплаты

Средние зарплаты вахтовиков в России выросли на 30 тыс. руб.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России вырос спрос на вахтовиков, их медианная зарплата увеличилась на 30 тыс. руб. — до 142,5 тыс. руб., говорится в исследовании hh.ru.

Самую высокую зарплату предлагают вахтовикам-программистам — 200 тыс. руб. За ними следуют руководители проектов, которым готовы платить 198,2 тыс. руб., далее идут начальники производств — 181,7 тыс. руб., руководители строительных проектов и супервайзеры — 180 тыс. руб., геодезисты — 175,7 тыс. руб., операторы станков с ЧПУ — 175 тыс. руб., главные инженеры проекта 170 тыс. руб., специалисты по информационной безопасности — 168,5 тыс. руб. и руководители отделов логистики — 166 тыс. руб.

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Фото:Александр Река / ТАСС

Чаще всего работать вахтовым методом предлагают водителям, машинистам, разнорабочим, сварщикам и токарям. Однако в единичных случаях на вахту готовы пригласить и журналистов, фотографов, психологов, event-менеджеров, главврачей и юристов.

Число вакансий для вахтовиков с января по апрель выросло на 36% год к году. Больше всего таких предложений в Башкирии, Красноярском крае, Иркутской области, Москве и Свердловской области.

Ранее опрос показал, что четверть россиян не решается просить прибавку к зарплате, потому что считают, что такая просьба к руководству бесполезна. Однако еще четверть работающих граждан все же решилась начать переговоры о повышении зарплаты.

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Теги
вахтовики Красноярский край Башкирия Москва Урал работа зарплата
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